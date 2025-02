Maroc: Marrakech - Ouverture du 16è Forum de l'Organisation arabe des communications par satellite 'Arabsat'

Marrakech — Les travaux du 16è Forum de l'Organisation arabe des communications par satellite "Arabsat" se sont ouverts, mardi à Marrakech, avec la participation de propriétaires et de responsables de chaînes de diffusion arabes et internationales, ainsi que des experts mondiaux et des partenaires de l'organisation.

Placée sous l'égide du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, cette rencontre de deux jours vise à échanger les points de vue sur les défis et les perspectives du secteur des télécommunications, tout en explorant les dernières avancées technologiques dans ce domaine.

Ce forum constitue également une occasion de mettre en lumière l'engagement du Maroc, l'un des membres fondateurs d'Arabsat, à travers sa participation active aux conseils d'administration et l'accueil de plusieurs assemblées générales de cette organisation.

Au programme de cette édition figurent plusieurs sessions réunissant des experts pour débattre des évolutions des services satellitaires et des innovations technologiques, notamment l'intelligence artificielle, en vue d'améliorer la qualité des prestations offertes par Arabsat.

Créée en 1976 par les États membres de la Ligue arabe, Arabsat assure la diffusion de plus de 500 chaînes de télévision, 200 stations de radio et deux bouquets de télévision payante, ainsi qu'une large gamme de chaînes en haute définition, touchant des dizaines de millions de foyers dans plus de 80 pays à travers le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe.

Arabsat, qui compte plus de 170 millions de téléspectateurs dans la région MENA, est le seul opérateur satellitaire du Moyen-Orient à offrir une gamme complète de services de télécommunications, de diffusion et de connectivité haut débit grâce à sa flotte en expansion.