Sénégal: Electrification rurale - Seules quelque 7 000 localités rurales sur 23 000 sont électrifiées (directeur)

Dakar — Seules 7 273 localités rurales sur les 23 000 que compte le Sénégal sont électrifiées, a déclaré, lundi, le directeur général de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (ASER), Jean-Michel Sène.

" (...) sur les 23 000 et quelque localités rurales qui existent au niveau national, il n'y a que 7 273 localités qui sont électrifiées pour le moment", a-t-il fait savoir au cours d'un séminaire de renforcement de capacité des députés membres de la commission de l'Energie et des ressources minérales.

Cette rencontre a porté sur l'organisation, les missions et les programmes des agences et structures relevant de la tutelle du ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines et de la présidence de la République.

Le directeur général de l'ASER a également indiqué que 5 663 localités rurales sont en cours d'électrification, tandis que 8 457 autres ne sont pas encore électrifiées.

Actuellement, le taux d'électrification rurale est de 65,67% et le niveau d'accès se situe 86%, a en outre indiqué Jean-Michel Sène.

Cette situation cache mal, selon lui, "le gap existant entre le nombre de localités rurales qui ne sont pas électrifiées et celles qui le sont".

Pour améliorer le taux d'électrification rurale, M. Sène a appelé à une collaboration étroite entre les acteurs, pour une meilleure efficacité dans l'exécution des projets.

"Il faut une collaboration étroite avec les acteurs pour éviter les facteurs bloquants exogènes", a-t-il plaidé, signalant que l'ASER travaille également à la structuration de nouveaux projets moins chers ou le moins cher possible, qui privilégie le financement endogène.

"On a pensé à la collaboration avec le FONSIS [Fons souverain d'investissements stratégiques], la BNDE [Banque nationale de développement économique], entre autres acteurs, qui peuvent nous aider à mobiliser des fonds, tout en essayant de voir comment être efficace et le moins cher possible", a-t-il dit.

Le directeur général de l'ASER a en outre insisté pour une industrialisation en vue d'une production des accessoires nécessaires au développement de l'électrification rurale.

"On doit produire tout ce dont on a besoin pour l'électrification rurale au Sénégal, comme les accessoires de ligne, par exemple. L'ASER est en train de travailler avec le secteur privé pour avoir des transformateurs [qui permettent de réguler la tension] pour avoir le nécessaire pour électrifier le Sénégal", a fait savoir Jean-Michel Sène.