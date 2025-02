Maroc: Rabat - Signature d'une convention de partenariat pour la valorisation des 'Arts équestres - Tbourida'

Rabat — Le Secrétariat d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, la Société Royale d'encouragement du cheval (SOREC), la Maison de l'Artisan et l'Association nationale des arts équestres traditionnels - Tbourida ont signé, lundi à Rabat, une convention de partenariat visant à valoriser les "Arts équestres - Tbourida", en présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed Bouari.

Cette convention, signée par le secrétaire d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi, le Directeur général de la SOREC, Omar Skalli, le Président de l'Association nationale des arts équestres traditionnels - Tbourida, Yassine Oukacha, et le Directeur général de la Maison de l'Artisan, Tarik Sadik, vise à préserver le patrimoine marocain lié aux arts équestres en transmettant son savoir-faire et en développant les métiers de l'artisanat traditionnel liés à cet art ancestral.

Ce partenariat, qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation du plan d'action du Secrétariat d'État pour l'année 2025, a pour objectif de mettre en place une approche d'excellence favorisant le développement et la commercialisation des produits artisanaux, le renforcement du capital humain et la promotion des événements et manifestations liés aux arts équestres - Tbourida.

La convention vise également à valoriser les métiers artisanaux liés aux équipements équestres (selle, fusil traditionnel, tenue du cavalier, etc.), en répondant aux besoins et aux spécificités de chaque branche de cet artisanat, en développant et en structurant toute la chaîne de valeur, ainsi qu'en soutenant les différents acteurs du secteur.

Dans une allocution de circonstance, M. Essaadi a souligné que cette convention vise à valoriser la "Tbourida" qui constitue un élément important du patrimoine immatériel marocain, reconnu par l'UNESCO en raison de l'habileté des cavaliers, la qualité des chevaux ainsi que les équipements et accessoires artisanaux (broderie, couture, ferronnerie et travail du cuir).

Et d'ajouter que cet art traditionnel nécessite un programme intégré centré sur la préservation du patrimoine artisanal qui y est associé, l'accompagnement des artisans exerçant dans ce domaine afin de renforcer leurs compétences et savoir-faire, l'amélioration de la qualité des produits et de leurs normes de sécurité, ainsi que le renforcement de leur commercialisation et la mise en place d'incitations visant à encourager les artisans traditionnels.

De son côté, M. Skalli a assuré que cette convention représente un engagement collectif en faveur de la protection du patrimoine équestre Tbourida, qui constitue une expression de l'identité nationale marocaine.

Mettant en avant l'importance du soutien accordé aux artisans spécialisés dans la fabrication des selles, des fusils traditionnels et des tenues équestres, qui est au coeur de la stratégie de la Société Royale d'encouragement du cheval, il a rappelé que des programmes de formation spécialisés et des bourses incitatives ont été lancés afin de permettre aux artisans de développer leurs compétences tout en préservant l'authenticité artistique de leurs productions.

Pour sa part, M. Oukacha a relevé que ce partenariat traduit la volonté collective des acteurs impliqués de développer les métiers de l'artisanat liés au patrimoine de "Tbourida", se félicitant de la nouvelle dynamique insufflée par cet art ancestral dans le secteur de l'artisanat.

Et d'ajouter que cette convention favorisera la transmission des compétences et le développement du secteur équestre, tout en contribuant à la mise en place de nouveaux labels et à la mise à jour de ceux déjà existants, afin de garantir la qualité des produits artisanaux, contribuer à leur valorisation, ainsi qu'accompagner les artisans et les cavaliers.

Deux prix de distinction et d'encouragement ont également été instaurés dans le cadre de cette convention, à savoir le Prix national décerné en marge du Salon du Cheval d'El Jadida, récompensant les meilleurs artisans spécialisés dans la fabrication des produits liés aux "Arts équestres Tbourida", et le Prix régional attribué aux meilleures "sarbates" (équipes de cavaliers) en fonction de la qualité des équipements artisanaux utilisés par les cavaliers.