Soudan: Al-Eaysir dénonce le crime odieux commis par les forces d'Al-Hilu contre des civils dans la ville de Kadugli

Port-Soudan — Le porte-parole officiel du gouvernement, le ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al-Eaysir a dénoncé dans les termes les plus forts le crime odieux dont les civils ont été victimes dans la ville de Kadugli, la capitale de l'État du Sud-Kordofan à la suite des bombardements effectués par l'Armée Populaire du Mouvement Populaire dirigé par Abdel Aziz Al-Hilu, qui ont visé le marché et les centres commerciaux de la ville, des abris temporaires dans les écoles de la ville, ainsi que des zones résidentielles dispersées.

Al-Eaysir a indiqué mardi dans un message sur la plateforme Facebook que l'attaque vise à déstabiliser la sécurité et la stabilité des citoyens et constitue une violation flagrante des lois internationales et humanitaires qui interdisent de cibler des civils et des installations civiles.

Le porte-parole officiel du gouvernement a confirmé que l'attaque constitue un crime supplémentaire ajouté au bilan sanglant du Mouvement Populaire, indiquant que l'attentat a entraîné la mort et la blessure de dizaines de citoyens innocents, dont la plupart étaient des femmes et des enfants.

Al-Eaysir a appelé la communauté internationale à assumer la responsabilité de ce crime inhumain et à demander des comptes aux responsables conformément aux règles du droit international.