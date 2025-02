Dans un tournant inquiétant qui a provoqué un tollé au sein de la communauté nationale et internationale, Aliou Bah, président du parti politique MoDeL en Guinée, a été arrêté le 26 décembre 2024 à la frontière du pays, alors qu'il tentait de se rendre à Freetown en compagnie de son chef de protocole et d'un membre de sa famille.

L'arrestation et la condamnation d'Aliou Bah pour une prétendue offense au chef de l'État constituent une violation flagrante de ses droits fondamentaux et un rappel poignant de l'état précaire des libertés démocratiques en Guinée.

Les Circonstances de l'Arrestation : Une Question d'Intentions

Selon MoDeL, le voyage de Bah à Freetown était destiné à des engagements personnels et à un rendez-vous social prévu pour le week-end. Le communiqué du parti relate comment lui et sa délégation ont été arrêtés à la frontière, contraints d'attendre des instructions de Conakry, pour finalement se voir formellement interdire de quitter le territoire. Ce récit, corroboré par une source sécuritaire, peint un tableau d'un acte prémédité visant à étouffer l'opposition politique, plutôt qu'une application légitime de la loi.

Implications pour la Gouvernance Démocratique en Guinée

L'arrestation d'Aliou Bah ne constitue pas un incident isolé, mais plutôt le symptôme d'une tendance plus large de répression ciblant la dissidence politique en Guinée. Cette mesure sape les piliers fondamentaux de la démocratie, notamment la liberté de circulation et le droit à la participation politique sans crainte de persécution. Dans un pays aspirant à la stabilité et à la croissance, de tels actes ne servent qu'à aliéner la population, à exacerber les tensions politiques et à décourager les investisseurs potentiels.

Réponse de la Communauté Internationale: un Appel à l'Action

La communauté internationale, incluant les organisations de défense des droits humains, les missions diplomatiques et des organismes tels que l'Union Africaine et les Nations Unies, doit condamner cette arrestation arbitraire avec la plus grande fermeté. Les actions suivantes sont impératives :

Agissons pour la Libération Immédiate

Nous exigeons immédiatement et sans condition la libération d'Aliou Bah, de son chef de protocole et du membre de sa famille. Nous devons assurer leur sécurité et leur bien-être dès maintenant.

Aujourd'hui en Guinée, la junte a emprisonné des jeunes qui s'opposent à leur idée de confiscation du pouvoir. Il faut citer : M. Moussa Mara El si si du RPG Arc-en-Ciel, Mme Ramatoulaye Kolon Diallo du RPG Arc-en-Ciel, M. Marouane Camara, journaliste, et plusieurs autres leaders politiques.

Demandons une Enquête Transparente

Nous réclamons une enquête rigoureuse, impartiale et transparente sur les circonstances de leur arrestation. Nous insistons sur la nécessité de rendre des comptes en cas de manquement ou d'abus.

Protégeons les Droits Démocratiques

Nous mettons en avant l'importance cruciale de sauvegarder les libertés démocratiques en Guinée, notamment la participation politique et la liberté de circulation. Nous oeuvrons activement pour leur respect et leur application.

Renforçons l'Engagement Diplomatique

Nous mobilisons les efforts diplomatiques pour établir un environnement politique inclusif, respectueux de l'opposition et favorable au dialogue national. Nous travaillons avec toutes les parties pour construire un climat de confiance.

Soutenons les Principes Démocratiques

Nous nous engageons à défendre et promouvoir les principes fondamentaux de la démocratie dans toutes nos actions.

L'arrestation d'Aliou Bah, de Moussa Mara, d'Elsisi et de Marouane Camara sont des rappels poignants des défis auxquels la gouvernance démocratique est confrontée en Guinée. Il est de notre responsabilité collective de nous solidariser avec ceux dont les droits sont bafoués et de plaider pour les principes de la démocratie, de la justice et des droits humains. La libération immédiate et inconditionnelle d'Aliou Bah, de Moussa Mara Elsi si du RPG Arc-en-Ciel et de ses compagnons n'est pas seulement un impératif moral, mais une étape nécessaire pour réaffirmer l'engagement de la Guinée en faveur des valeurs démocratiques.*