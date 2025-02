Sénégal: Louga - Ousmane Sonko lance la phase II du Projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural

Louga — Le Premier ministre, Ousmane Sonko a officiellement lancé, lundi, à Fass Touré, un village situé dans le département de Kébémer (Louga, nord), la phase II du Projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, a constaté l'APS.

"Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'une série d'actes de matérialisation de la volonté du chef de l'État et de son gouvernement d'améliorer significativement l'accès sécurisé à l'eau, pour tous les usages", a-t-il déclaré.

Ousmane Sonko s'exprimait devant des journalistes lors de la cérémonie de lancement de la phase II du Projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural.

L'évènement s'est déroulé en présence de la gouverneure de la région de Louga; Ndèye Nguenar Mbodj, de Mme Li Yan, la chargée d'Affaires de l'ambassade de Chine et du maire de Darou Marnane, Thierno Mbacké.

Le Premier ministre a, à cette occasion, magnifié le "partenariat fécond et exemplaire" entre le Sénégal et la Chine, matérialisé notamment par le financement et l'exécution des travaux d'infrastructures hydrauliques.

La phase II de ce projet est financée à hauteur de 100 millions de dollars (environ 64 milliards de francs CFA) par Eximbank Chine, et mis en oeuvre par l'entreprise CGCOC.

Il prévoit la réalisation de 85 forages, 89 châteaux d'eau et 1 450 kilomètres de réseaux, ainsi que l'installation de 300 bornes fontaines et 18 200 branchements particuliers pour améliorer l'accès à l'eau potable de plus de deux millions de personnes, a précisé le premier ministre.

"L'importance de cette initiative, qui vise à renforcer l'accès à l'eau pour plus de deux millions de Sénégalais vivant hors des zones urbaines, s'inscrit dans la politique de transformation sociale du Sénégal", a souligné Ousmane Sonko.

"A travers le nouveau référentiel Sénégal Vision 2050, nous nous engageons à réduire les inégalités sociales et territoriales pour que tous les citoyens bénéficient de la même qualité de service, qu'ils habitent en ville ou en milieu rural", a-t-il déclaré, insistant sur "la nécessité d'une approche structurelle et équitable pour garantir l'accès à l'eau à tous les Sénégalais".

La phase II du Projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, dont la durée est de 30 mois, s'inscrit en droite ligne des Objectifs de développement durable (ODD), notamment leur volet 6 consacré à l'eau potable et à l'assainissement.

"J'espère, par la grâce d'Allah, revenir dans 30 mois afin que nous puissions réceptionner tous ensemble les réalisations attendues de cet important programme", a lancé Ousmane Sonko.

Par ailleurs, le gouvernement prévoit une évaluation des délégations de service public en milieu rural afin d'améliorer la gestion du secteur hydraulique et de garantir un service de qualité aux usagers, a-t-il ajouté.