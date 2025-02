Sénégal: Fête de la chandeleur et de la vie consacrée - Mgr Manga associe les fidèles à cette célébration

L'année 2025 est consacrée par l'Eglise catholique comme une année jubilaire. Ainsi après l'ouverture des portes du Vatican le 24 décembre 2024, par le Saint Père, le Pape François, c'est au tour de ses collaborateurs de tenir la messe du jubilé dans leurs différents diocèses, marquant le démarrage des activités pour une année de grâce, de pardon, de réconciliation.

Dans le diocèse, de Ziguinchor, Monseigneur Jean Baptiste Valter Manga a célébré la messe dimanche 02 février. Une date qui coïncide dans la vie de l'Eglise avec la fête de la Chandeleur et celle de la Vie consacrée réservée aux religieux.

Seulement, l'évêque de Ziguinchor refuse que cette dernière célébration ne soit qu'une affaire entre consacrés, mais plutôt celle de tout le diocèse. A cet effet, il a demandé au délégué épiscopal à la vie consacrée et à la présidente de l'Union des religieux de travailler à faire institutionnaliser que le 2 février désormais, soit chaque année dans son diocèse jour de la fête des consacrés avec le peuple de Dieu qui est à Ziguinchor.

Pour Mgr Jean Baptiste Valter Manga, les événements heureux de ce début d'année les ont obligés à entrer dans le jubilé de l'Eglise universelle à une date différente. Ce report fait donc providentiellement coïncider l'ouverture du jubilé avec la fête de la chandeleur et celle de la vie consacrée. Dans son homélie, Mgr Manga est revenu sur ces célébrations sous un même tenant.

Célébration de la chandeleur

La fête de la chandeleur est célébrée quarante jours après la naissance de Jésus. Selon l'évêque de Ziguinchor, c'est la première entrée du Christ dans le Temple de Jérusalem. « Quand on sait que le Temple a été conçu et construit par les rois David et Salomon pour contenir l'arche de l'Alliance, qui contient les tables de la Loi, l'on comprend bien toute la force de la venue en ce lieu de celui qui est considéré lui-même comme étant le Verbe, la Parole de Dieu. Celui que les tables de la Loi préfiguraient et annoncé est là. Il s'agit de la visite de celui qui donne tout son sens au temple de Jérusalem » a-t-il déclaré dans son homélie du jour à la cathédrale de Ziguinchor. Dans le livre du Prophète Malachie, tiré de la première lecture, Mgr Valter a soutenu que le prophète a insisté fortement sur le Temple et ceux qui y servent, c'est-à-dire, les prêtres.

« Ce prophète écrit vers 450 avant J.C., sous la domination des Perses, à un moment où il n'y a plus de roi, descendant de David, en Israël. Cette absence de roi fait que ce sont les prêtres qui, au sein du peuple juif, détiennent l'autorité. Ils sont donc les garants de l'Alliance conclue entre Dieu et Israël, et surtout entre Dieu et la famille sacerdotale, la descendance de Lévi. C'est par les prêtres que passe l'Alliance entre Dieu et son peuple. Or, au temps du prophète Malachie, l'on assiste à une dégradation de la conduite de cette caste sacerdotale : ils accomplissent le culte n'importe comment, ils négligent leur devoir d'enseignement et leurs décisions de justice sont partiales. Le prophète rappelle donc à juste titre l'idéal sacerdotal et sa responsabilité ».

Cette alliance avec les prêtres est le religieux au service de l'Alliance de Dieu avec son peuple. L'entrée du Messie dans le Temple a comme préalable la purification du clergé : « il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent ». Et si les prêtres sont purifiés en premier, c'est pour qu'ils puissent, « aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois » a-t-il enseigné dans son homélie.

Et d'ajouter : « ce que le prophète Malachie annonce, c'est ce qui se réalise avec la présentation de Jésus au Temple et dont Luc fait le récit dans l'évangile que nous avons écouté. Nous assistons en effet à l'entrée glorieuse de Jésus, Seigneur et Sauveur, dans le Temple de Jérusalem. Et ceux qui attendent comme le vieillard Siméon et la prophétesse Anne, voient entrer le salut d'Israël et des nations ».

La vie consacrée.

Dimanche dernier, l'église catholique a célébré la présentation de Jésus au temple. Cette célébration dans l'Eglise est un moment privilégier pour fêter la vie consacrée de ces religieux hommes et femmes qui ont tout laissé pour la gloire de Dieu. Selon Mgr Jean Baptiste Valter Manga, l'Initiative de fêter la vie consacrée en ce jour de la présentation de Jésus au Temple est du Saint Pape Jean-Paul II en 1997.

« Le Pape voulait ainsi faire célébrer le rôle des personnes engagées dans la vie consacrée au sein de l'Église catholique » a-t-il renseigné dans l'origine de cette célébration. Et d'ajouter : « cette journée est donc placée en premier lieu sous le signe de l'action de grâce « parce qu'il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l'Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères ».

Seulement, l'évêque de Ziguinchor ne veut plus que cette fête soit célébrée entre consacrés. Il veut l'étendre à toute la communauté diocésaine pour une fraternité entre religieux et fidèle. A cet effet, Mgr a déclaré que la fête de la vie consacrée ne doit pas être qu'une affaire entre consacrés, mais plutôt de tout le diocèse. Occasion selon lui d'exprimer à tous ces consacrés leur reconnaissance et leur proximité.

« Je demande donc au délégué épiscopal à la vie consacrée avec la présidente de l'Union des religieux de faire en sorte que le 2 février soit chaque année dans notre diocèse jour de la fête des consacrés avec le peuple de Dieu qui est ici à Ziguinchor ». Le pasteur est aussi revenu largement sur l'objectif de cette célébration qui est aussi de mieux connaître et apprécier la vie consacrée. « En contemplant le don de la vie consacrée, l'Église contemple sa vocation la plus profonde, celle de n'appartenir qu'à son Seigneur, soulignait Jean-Paul II. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l'Église la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre », a-t-il souligné.

Et d'ajouter : « cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées « à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l'Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l'Église pour la vie du monde ».