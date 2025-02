Samedi dernier, le Musée des Civilisations Noires (MCN) a accueilli une conférence de grande envergure dans le cadre de la commémoration de « Thiaroye 44 ».

Placée sous le thème "Thiaroye 44: requalification des faits, état des lieux des chiffres et importance", cette rencontre a réuni des historiens, des chercheurs et des experts pour revisiter l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire coloniale française : le massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, en 1944. Parmi les intervenants figuraient le Professeur Mamadou Fall et Mouhamed Mbodj, dont les présentations ont apporté un éclairage approfondi sur les enjeux historiques, juridiques et mémoriels de cet événement.

Le Professeur Mouhamed Mbodj a ouvert la conférence en soulignant la dimension raciale des crimes de guerre, notamment ceux commis pendant les deux guerres mondiales. Il a rappelé que, bien que la question raciale n'ait pas toujours été explicitement au coeur des conflits, elle a souvent influencé les récits historiques et les jugements portés sur les soldats coloniaux. Par exemple, il a évoqué les accusations de crimes sexuels portées contre les soldats noirs en Europe, en particulier pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ces accusations, souvent basées sur des stéréotypes racistes, ont servi à délégitimer les troupes coloniales et à justifier des violences systémiques.

Le Professeur Mbodj a également mentionné les travaux récents qui ont revisité les archives militaires, révélant que sur 150 dossiers de crimes sexuels instruits pendant la Seconde Guerre mondiale, 129 concernaient des soldats noirs. Parmi les 29 soldats exécutés, 25 étaient des Noirs, ce qui souligne une discrimination raciale flagrante dans l'application de la justice militaire. Ces faits, longtemps ignorés ou minimisés, appellent aujourd'hui à une requalification des crimes commis contre les troupes coloniales.

Mouhamed Mbodj a ensuite pris la parole pour approfondir le cas spécifique de Thiaroye. Le 1er

décembre 1944, des tirailleurs sénégalais, anciens prisonniers de guerre libérés des camps allemands, ont été massacrés par l'armée française à Thiaroye, près de Dakar. Ces soldats réclamaient simplement le paiement de leurs soldes, dues après leur participation à la libération de la France. Au lieu de les entendre, les autorités coloniales ont répondu par la violence, tuant des dizaines de tirailleurs et en emprisonnant d'autres.

Mbodj a insisté sur la nécessité de requalifier ces événements comme un crime racial et colonial. Il a rappelé que, selon le droit international, les crimes raciaux ne se prescrivent pas et peuvent être requalifiés même des décennies après les faits. Cette requalification permettrait non seulement de rendre justice aux victimes, mais aussi de réécrire une histoire souvent dominée par le récit des vainqueurs.

Enjeux de la requalification : entre histoire et justice

La conférence a également abordé les défis méthodologiques et juridiques liés à la requalification des faits historiques. Comme l'a souligné un intervenant, requalifier un crime implique de revisiter les archives, de croiser les témoignages et de contextualiser les événements dans leur époque. Cela nécessite une collaboration entre historiens, juristes et archivistes pour établir une vérité à la fois historique et judiciaire.

Le Professeur Fall a rappelé que l'historien ne juge pas, mais qu'il a pour mission de reconstruire le passé avec rigueur et impartialité. Cependant, cette reconstruction peut influencer les procédures judiciaires, notamment dans les cas de crimes contre l'humanité ou de génocides. Ainsi, la requalification de Thiaroye 44 comme crime racial pourrait ouvrir la voie à des réparations symboliques et matérielles pour les descendants des victimes.

Enfin, la conférence a mis en lumière l'importance de revisiter des événements comme Thiaroye 44 pour mieux comprendre les dynamiques coloniales et raciales qui ont marqué le XXe siècle. Les interventions du Professeur Mamadou Fall et de Mouhamed Mbodj ont montré que la requalification des faits n'est pas seulement un acte juridique, mais aussi un acte de mémoire. Elle permet de rendre justice aux victimes, de réhabiliter leur histoire et de contribuer à une mémoire collective plus inclusive et apaisée.