Ile Maurice: Mauvais temps - Aucun impact sur des prix déjà en hausse

Les récentes averses n'auront aucun effet sur la baisse des prix des légumes, qui s'échangent déjà à prix d'or dans plusieurs régions du pays. Avec le début des carêmes, cette tendance haussière risque même de s'accentuer. Tant qu'aucune infrastructure, comme un entrepôt permettant de stocker les excédents en période d'abondance, n'est pas mise en place, les consommateurs devront continuer à payer le prix fort, affirme Kreepalloo Sunghoon, secrétaire de la Small Planters Association (SPA).

Avec le retour du soleil, les maraîchers ont inspecté leurs cultures à travers le pays et dressent un constat unanime. «Nous avons reçu un peu de pluie, ce qui a permis aux plantations de survivre et aux nouvelles cultures de mieux résister à la chaleur. Mais en termes de production, il n'y aura aucun impact», explique Kreepalloo Sunghoon.

Selon lui, pour espérer un véritable effet sur les récoltes, il aurait fallu six à sept jours de pluie fine afin d'humidifier la terre et favoriser la croissance des plantes. «La sécheresse pèse déjà lourdement sur la production. Avec le jeu de l'offre et de la demande, les prix resteront élevés, d'autant plus avec le début des carêmes», ajoute-t-il.

Aucune baisse des prix n'est donc à prévoir dans l'immédiat. Si les autorités ont décidé d'importer certains légumes, un contrôle strict des prix est nécessaire pour éviter que les consommateurs ne subissent encore une flambée. «Il y a un risque que ces produits importés soient vendus à des prix exorbitants», prévient le secrétaire de la SPA. Il réitère ainsi son appel à la construction d'un entrepôt de stockage pour mieux gérer les fluctuations de production. «Nous faisons face à une baisse de production causée par plusieurs facteurs : les maladies affectant les cultures, le manque de main-d'oeuvre et la réduction des surfaces cultivables», souligne-t-il.

De son côté, Sanjeev Dindyal, président de la Centerwest Small Planters Association, demande la tenue d'une Assise sur l'agriculture, afin de permettre aux planteurs de s'exprimer. «Avec la participation des acteurs du secteur, des discussions constructives pourraient aboutir à des décisions concrètes», estime-t-il. Il plaide également pour une réforme de l'Agricultural Marketing Board et du Food and Agricultural Research and Extension Institute, jugés inadaptés aux défis actuels.

Par ailleurs, pour répondre à la demande des dévots à l'approche de la fête de Cavadee, les autorités ont constitué un stock de citrons verts, avec un approvisionnement supplémentaire attendu dans les prochains jours en provenance de Rodrigues. Des noix de coco en provenance de l'Inde sont également attendues.