Ile Maurice: «Ma priorité - Le bien-être des consommateurs»

Le Dr Takesh Luckhoo entend concrétiser l'une des grandes priorités du discoursprogramme : la protection et l'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs. Nommé vendredi dernier à la présidence de la State Trading Corporation (STC), cet économiste de formation, défenseur du programme économique de l'Alliance du changement lors de la dernière campagne électorale, compte travailler avec l'équipe dirigeante de cette institution afin que toutes les décisions prises visent à la satisfaction et le bien-être de la population.

En attendant sa première réunion du board, prévue dans une dizaine de jours - en attente de nomination des membres ainsi que le Chief Executive Officer - Takesh Luckhoo a déjà défini ses priorités. Il y a d'abord, dit-il, un audit interne à mener au sein de cette organisation pour clarifier sa mauvaise gestion sous le précédent régime, avec un déficit du Subsidy Account atteignant plus de Rs 2 milliards à fin juin 2025. Même situation pour le Price Stabilisation Account, destiné à atténuer les fluctuations des prix internationaux sur le marché local, qui croule sous une dette de plus de Rs 3 milliards. «Il est urgent de remettre de l'ordre dans les finances de cette organisation pour rétablir la transparence des chiffres», souligne le nouveau chairman.

Titulaire d'un doctorat en International & Development Economics et Senior Lecturer à l'Open University, Takesh Luckhoo compte parallèlement s'occuper d'autres dossiers jugés prioritaires, notamment le contrat d'approvisionnement en produits pétroliers avec le Mercantile and Maritime Group, et déterminer s'il doit être revu, comme l'a déjà évoqué le Premier ministre. Faut-il s'attendre à de nouvelles baisses des prix de l'essence et du diesel ? À cette question, il dit comprendre la déception de la population, qui espérait une réduction plus conséquente que les Rs 5 finalement accordées, contrairement aux attentes suscitées durant la campagne électorale.

«À l'époque, nous n'étions pas en possession des données révélant l'état désastreux de l'économie, mis en évidence dans The State of the Economy. Il était inenvisageable d'annoncer une forte baisse des prix pour ensuite faire marche arrière, au risque d'un impact négatif. Évidemment, si la situation le permet, d'autres baisses suivront.»

Par ailleurs, comme indiqué dans le discours-programme, la STC explorera la possibilité d'importer en gros volume à bas prix de certains produits de consommation, afin de les rendre plus accessibles à la population tout en réduisant les risques inflationnistes. «Au final, ce que je souhaite en tant que chairman de la STC, c'est que cette dernière joue pleinement son rôle pour la satisfaction des consommateurs, qui pourront ainsi remplir leur caddie, tout en répondant aux attentes des autres parties prenantes.»