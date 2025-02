Ile Maurice: Mahen Kundasamy pressenti pour diriger l'EDB

La vague de nominations se poursuit. On devrait connaître prochainement l'identité du nouveau Chief Executive Officer (CEO) de l'Economic Development Board (EDB) après la nomination de son chairman, Sanjay Bhunjun. Selon nos renseignements, le choix pourrait porter sur Mahen Kundasamy (photo), un proche de Navin Ramgoolam, qui a été dans le passé le haut-commissaire de Maurice à Londres et à Pretoria.

Jusqu'à tout récemment, Raju Jaddoo, ex-Managing Director du Board of Investment (aujourd'hui l'EDB) et ancien secrétaire-général de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry, était pressenti pour occuper ce poste. Toutefois, comme le Premier ministre souhaite éviter de reconduire des ex-nominés sous un mandat précédent aux mêmes postes aujourd'hui, il aura à considérer d'autres propositions. Une exception toutefois pour Milan Meetarbhan qui s'envolera prochainement aux Nations unies, à New-York, pour occuper une deuxième fois le poste d'ambassadeur grâce à son expertise du dossier Chagos, un choix, dit-on, stratégique au bâtiment du Trésor, face aux enjeux avec les États-Unis et le Royaume-Uni.

Dans lasphère économique et financière, il y a la nomination de CEO de la Financial Services Commission (FSC) qui se fait attendre après celle de son chairman, Rama Sithanen, intervenue l'année dernière. Le nom d'Iqbal Rajahbalee, principal associé et un des fondateurs du cabinet BLC, est cité avec persistance. Cet avocat de renom avec plus de 25 ans d'expérience et premier Managing Director de la Mauritius Offshore Business Activities Authority, qui deviendra par la suite la FSC, nous a cependant fait comprendre la semaine dernière qu'il n'était en présence d'aucune offre.

Quant à Ashok Prayag, actuaire de formation et professionnel ayant dirigé le réassureur international Munich-Re et la société Quantum Insurance Ltd, il a été nommé chairman de la SICOM, l'assureur d'État. Il attend que le board soit totalement constitué pour présider sa première réunion. Entretemps, il s'immerge dans la compréhension stratégique de l'entreprise. «Je me documente en lisant ses rapports annuels et en essayant de comprendre sa vision stratégique, sa structure organisationnelle ainsi que l'ensemble de ses services», explique le nouveau chairman.

Par ailleurs, suivant la première réunion du nouveau conseil d'administration d'Air Mauritius la semaine dernière, placée sous la présidence de Kishore Beegoo, un des directeurs du board et nominé au poste de CEO, Dass Thomas, n'a été pas désigné pour ce poste. À la place, il lui a été proposé d'occuper le poste d'Officer-in-Charge d'Airport Holdings Ltd «pour une période temporaire» en vue de pallier le départ de Ken Arian. À noter que c'est André Viljoen qui sera aux commandes de la compagnie aérienne nationale.