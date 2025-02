Congo-Kinshasa: Des agents de la DGRKAC dénoncent leur « licenciement abusif »

Des agents et cadres de la Direction générale des recettes du Kasaï-Central, (DGRKAC) écartés de la liste des employés de cette régie financière par un nouvel arrêté du gouverneur « s'indignent d'avoir été licenciés sans cause ».

Dans une déclaration écrite, ils s'étonnent de voir de nouvelles figures sans expérience sur le nouvel arrêté, au détriment de la quasi-totalité de ceux qui mobilisent les recettes pour la province.

Ils appellent l'autorité provinciale à revoir sa décision et exigent également le paiement des arriérés de salaire.

« Les cadres et agents de la DGRKAC se sont mobilisés corps et âme comme un seul homme pour la mobilisation des recettes et donner à la province les moyens de sa politique gouvernementale. Grande est notre inquiétude de voir ceux-ci privés de leurs salaires convertis en arriérés. Sur ce, sans cause ni reproche, la quasi-totalité d'agents estimés à 99, 5 % de la totalité d'effectif est virée sans procédure », affirme le porte-parole de ces agents.

Toujours dans cette déclaration, les agents et cadres licenciés exigent le paiement immédiat et dans un bref délai de leurs arriérés de salaire, la réhabilitation pure et simple des agents et cadres"remerciés en monnaie de singe sans motif valable". Ils déplorent enfin le non-respect des règles lors du recrutement de nos nouveaux agents.

Des sources au sein de la DGRKAC rapportent que la Direction générale de cette régie aurait proposé au gouverneur de province d'étudier la possibilité de reprendre certains agents et cadres expérimentés.