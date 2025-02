Cameroun: Hôpital protestant de Bangwa - Des chirurgiens espagnols vont opérer gratuitement plus de 100 femmes

La campagne de chirurgies gratuite qui a démarré le 28 janvier dernier et organisée par l'Ong Fondation Jean-Félicien Gacha en partenariat avec la Fondation Dexeus Mujer et l'Hôpital protestant de Bangwa a déjà enregistré plus de 60 cas d'opérations, ira jusqu'au 7 février prochain.

Hôpital protestant de Bangwa, le 31 janvier dernier. Les drapeaux du Cameroun et de l'Espagne flottent à l'entrée de la ruelle pavée qui mène vers des salles d'hospitalisation.

A l'entrée du bloc opératoire, la petite Gabriella Indira (huit ans, en classe de Ce2) venue de Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest- Cameroun . La fillette est la vedette du jour. Tout le monde veut la toucher. Toute souriante, sa mère, Désirée Edwige Magatsing, la tient par ses épaules.

La maman et la fille posent au milieu du directeur de l'Hôpital Dexeus de Barcelone (Espagne), Dr Père Barri, par ailleurs chef de la délégation européenne dans le cadre de la 2e édition de la campagne gratuite de la grande campagne gratuite de chirurgies gynécologiques organisée par l'Ong Fondation Jean-Félicien Gacha en partenariat avec la Fondation Dexeus Mujer et l'Hôpital protestant de Bangwa ; du directeur de l'Hôpital protestant de Bangwa, Dr Léandre Tabué ; de la coordonnatrice projet Dexeus, Elisa Beltrame ; des représentantes de l'Ong Fondation Jean Félicien Gacha, Soemy Manga et Elodie Tchouakui, respectivement responsable des projets de coopération et communication, et responsable des projets sociaux-humanitaires.

La petite Indira est née avec une fissure vaginale et avec l'anus fermé. Deux ans après sa naissance, elle faisait les selles à travers le vagin. Des parents à revenus modestes (le père à la retraite), ne savaient pas à quel saint se vouer.

A la première édition de la grande campagne au terme de laquelle, Indira enregistrée n'a pas été opérée, sa mère explique que « c'est l'Hôpital de Bangwa qui m'a demandé de venir avec l'enfant parce que la deuxième campagne a démarré. Ma fille a été opérée et je rends grâce à Dieu qu'elle vive normalement comme les enfants de son âge. Les mots me manquent pour dire merci à l'Ong Fondation Jean-Félicien Gacha, juste que Dieu leur remette au centuple ».

Dans la salle d'hospitalisation néonatologie, Edwige Laure Jeazet, venue de Mbalmayo, département du Nyong-et-So'o, région du Centre, se dresse fièrement sur son lit. « Je vis ce moment comme un rêve que je croyais irréalisable dans ma vie. C'est du sérieux ici, du réel. Me faire au niveau de l'utérus sans débourser aucun sous c'est du jamais vu », a-t-elle déclaré. Plus loin dans une autre salle, Marie Laure Moche s'est débarrassée du myome qu'elle trainait depuis plusieurs années.

Handicapée motrice, les larmes dégoulinent de ses yeux et elle se demande ce qu'elle serait sans cette campagne. « Je prie chaque jour qu'à travers ces envoyés de Dieu (Ong Fondation Gacha, ndlr), d'autres femmes qui souffrent des maladies compliquées recouvrent leur santé ».

Dr Père Barri se réjouit de ce que tout se passe à l'Hôpital protestant de Bangwa qui a une « organisation irréprochable ». Dans l'équipe Dexeus est composée de 20 personnes : 10 chirurgiens spécialistes en gynécologie, obstétrique et reconstruction plastique ; trois infirmières de bloc opératoire, un anatomopathologiste, trois anesthésistes, deux pédiatres et une coordinatrice projet. Dans leurs valises, il dit avoir ramené du matériel médical et une partie des médicaments pour le suivi des patients.

Les malades pris en charge sont pour la plupart des femmes souffrant de masse du sein et ou de l'appareil génital, notamment les fibromes, les kystes et tumeurs bénignes de l'ovaire ou de l'utérus; des prolapsus utérins ; les femmes perdants les urines ou les selles par la voie génitale ou toute maladie de l'appareil reproducteur de la femme ; les pathologies de chirurgies plastique et reconstructrice : réparation des cicatrices (cicatrices rétractiles des brûlures, chéloïdes ) ; les maladies pédiatriques non chirurgicales.

Les responsables de l'Ong Fondation Jean-Félicien Gacha remercient les ambassadeurs du Cameroun en Espagne et de l'Espagne au Cameroun qui ont pris des dispositions diplomatiques pour que la campagne se déroule sans problèmes. Ils rappellent que la vision de la Fondation repose sur des missions et des valeurs sur la formation et la transmission des savoirs qu'elle n'a cessé de développer et perpétuer depuis plus de vingt ans en écho à cette devise inspirée du leitmotiv du feu patriarche Jean-Félicien Gacha : « Il faut aider les autres, écouter les autres, respecter les autres, guérir les autres, et surtout aimer les autres ».

Réaction: Dr Pere Barri, directeur de l'Hôpital Dexeus de Barcelone "On fera plus de 100 patients opérés en deux semaines"

Depuis plus d'une semaine déjà, on travaille énormément. On a réussi à amener beaucoup de matériel hospitalier, mais croyez-moi, on ne pourrait rien faire sans le soutien de l'équipe locale de Bangwa. Notre équipe a l'expérience de faire des missions humanitaires en Afrique depuis 2003, donc ça fait environ une vingtaine d'années. Et l'Hôpital protestant de Bangwa c'est le seul, l'unique, le meilleur endroit qu'on a jamais trouvé. Parce que c'est très bien organisé, il a un présent, il a un futur.

La plupart des expéditions qu'on avait faites, l'hôpital était ouvert quand on arrivait et fermé quand on partait. Ici, on sent qu'il y a vraiment qu'il y a une progression depuis qu'on est venu en 2023, il y a des choses que l'on a appris, sur lesquelles on a échangées, et on sait finalement ce qu'on veut. On est très content aussi de pouvoir partager nos séances de chirurgie avec nos internes de Barcelone. C'est une opportunité pour eux d'apprendre des pathologies qu'on ne voit pas normalement dans notre entourage. On fera plus de cent patients opérés en deux semaines.

Actuellement, on est à peu plus de la moitié. On fait beaucoup de chirurgie gynécologique, chirurgie mammaire, chirurgie prolapsus par voie basse, et on a fait beaucoup de chirurgie réparatrice aussi, des patients qui ont des plaies, des brûlures, des malformations faciales. Oui, c'est le type de pathologie qui a été très bien recruté par l'équipe locale, et c'est ce qu'on avait prévu de trouver, avec un grand volume et complexité. On est content.