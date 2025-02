Angola: Données biographiques des protagonistes du 4 février

Luanda — Aux premières heures du 4 février 1961, il y a 64 ans, un peu plus de 200 jeunes angolais, armés de machettes et d'autres armes blanches, ont attaqué des prisons et d'autres lieux stratégiques pour libérer des prisonniers politiques du régime colonial portugais.

A la date décrite comme le début de la lutte armée pour la libération nationale, ces nationalistes ont attaqué la prison militaire, les prisons de la police internationale et de la défense de l'État (PIDE), le 4e commissariat de police, le siège de la poste, du télégraphe et Téléphones (CTT), à Luanda.

Les données officielles indiquent que 40 nationalistes, six policiers et un soldat du régime colonial de l'époque ont été tués lors de cette tentative.

En guise de simple hommage, ANGOP, à l'occasion de l'événement, présente les données biographiques de certains des protagonistes.

Adão Neves Bendinha

Adão Neves Bendinha est né le 24 novembre 1937, dans la ville de Gunza, dans la région d'Icolo et Bengo. Fils d'Adão Mateus Bendinha et de Luzia João Marques Neves, tous méthodistes nés en Angola.

Il a complété ses études primaires, entre 1947 et 1950, à l'École de la Mission Évangélique de Calomboloca, terminant la 4e année à Luanda.

Entre 1953 et 1954, il commence ses études secondaires au Colégio da Casa das Beiras. Il a fréquenté la 1ère année de lycée et a travaillé comme concepteur en construction civile.

Le syndicaliste fut également l'un des principaux commandants opérationnels des cibles civiles et militaires portugaises attaquées à Luanda, le 4 février 1961.

Encerclé à Luanda, Neves Bendinha se cache dans les faubourgs de la capitale entre février et avril 1961. Il se rend à la garnison de la prison de São Paulo à Luanda le 9 avril 1961. Torturé, il ne résiste pas et meurt en prison. 15 mai 1961. Son corps a été jeté aux chiens.

Agostinho João Manuel

Agostinho João Manuel, né à Icolo e Bengo, a participé à l'assaut de la Casa de Reclusão, dans le cadre de l'action historique du 4 février 1961, et a donc purgé sa peine dans les camps de Missombo (Cuando Cubango) et de São Nicolau ( Namibe), jusqu'en 1970.

Après l'indépendance, Agostinho João Manuel a occupé des postes importants dans les forces armées, ayant occupé plusieurs grades militaires, du premier lieutenant, en 1981, au grade de lieutenant général.

Il est décédé à Luanda, le 1er mai 2018, à l'âge de 77 ans.

Le chanoine Manuel das Neves

Manuel Joaquim Mendes das Neves est né le 25 janvier 1896 à Golungo Alto, Cuanza-Norte, il était le fils d'un fermier portugais et d'une femme angolaise. À l'âge de 12 ans, il entre au Séminaire-Lycée de Luanda.

Il a été ordonné prêtre en 1918, devient missionnaire séculier (chanoine) et a commencé à servir dans le diocèse de Luanda à partir de 1932. En 1950, il a été ordonné prélat domestique de Luanda avec le titre de monseigneur, par le pape Pie XII.

Au début de 1959, le chanoine cumule les fonctions de curé de l'église de Remédios, directeur du séminaire catholique de Luanda, doyen du chapitre du siège et vicaire de l'archidiocèse de Luanda, devenant ainsi le deuxième homme de l'Église catholique Église de Luanda, d'après l'archevêque.

En janvier 1961, il organise et rassemble plusieurs nationalistes de la périphérie de Luanda pour recevoir une formation militaire auprès du caporal de l'armée portugaise Bento António. Il a accompli plusieurs rituels religieux et a autorisé des rituels non chrétiens comme moyen de les « immuniser » contre les balles des Portugais.

Le 21 mars 1961, Manuel das Neves est arrêté par la PIDE, accusé d'être le principal instigateur des attentats du 4 février à Luanda.

Il est décédé au séminaire de Soutelo le 11 décembre 1966. Sa dépouille a été transférée en Angola le 5 juillet 1994.

Engracia Francisco Adão

Engrácia Francisco Adão "Cabenha", également connue sous le nom de "Reine du 4 février", est née dans la commune de Cassoneca, Icolo e Bengo, en novembre 1944. Fille de Francisco João Martins et Teresa Deão.

Nationaliste et soldat de réserve des Forces armées angolaises (FAA), elle fut la seule femme à rejoindre le groupe de combattants indépendantistes qui, le 4 février 1961, ont envahi les prisons coloniales et autres institutions de Luanda, donnant naissance à la lutte armée pour l'indépendance de l'Angola.

Elle n'avait que 12 ans lorsqu'elle a été choisie pour participer aux activités, rejoignant plus tard le Détachement féminin des Forces armées populaires pour la libération de l'Angola (FAPLA).

Actuellement en réserve, l'Engrácia Adão "Cabenha" a le grade de lieutenant général dans les FAA.

Francisco Impérial Santana

Francisco Imperial Santana « Kokela Kia Budike », est né le 29 juin 1929, à Sanzala de Quinzenza, Calumbo, municipalité de Viana (alors Icolo e Bengo), Luanda, fils de Francisco Pascoal Santana et Pulquéria João.

En 1940, il termine ses études primaires jusqu'à la 3e année à la Mission catholique, commune de Calumbo, et termine la 4e année à l'école de l'Église méthodiste. En 1942, il travaille comme assistant menuisier dans le quartier de Rangel.

Aux premières heures du 4 février 1961, il a dirigé le groupe qui a attaqué les prisons de la Casa de Reclusão, à Boa Vista (Luanda). À ce moment-là, il avait reçu une balle dans l'avant-bras droit.

Quelques jours plus tard, le bras a été montré du doigt, sous la conduite de mères catholiques, lors d'une visite à la prison de São Paulo.

En 1998, il obtient son diplôme avec le grade de général d'armée. Francisco Imperial Santana est décédé le 14 août 1999.

Paiva Domingos da Silva

Paiva Domingos da Silva est né à Cassoneca, dans la région d'Icolo e Bengo, le 2 mars 1930, fils de Domingos João et Lemba Pascoal.

Charpentier, il a fait partie des groupes qui, le 4 février 1961, ont attaqué les prisons de Luanda où étaient détenus des prisonniers politiques. Cet événement est considéré, en Angola, comme le début de la lutte armée pour la libération nationale.

Capturé, il a passé du temps dans plusieurs prisons et, en 1962, il a été envoyé au camp de prisonniers de Missombo (Cuando Cubango), d'où il a été transféré à nouveau à la prison de Luanda.

Il lui a été délivré la mesure administrative d'établissement de résidence pour six ans au Cap-Vert, par arrêté du Ministre des Territoires d'Outre-mer, en date du 9 avril 1970.

Il est arrivé à Campo do Tarrafal le 14 mai 1970 et est parti le 1er mai 1974. Considéré comme un héros national, il est décédé à Luanda.

Pedro José Van-Dunem

Pedro José Van-Dúnem est né le 23 juin 1940 à Cassoneca, Icolo e Bengo, fils de José Van-Dúnem et Luisa Adão Baltazar, il a terminé ses études primaires au même endroit, puis transféré à Luanda où il a terminé l'enseignement de base.

Prisonnier politique et nationaliste angolais, il a participé au soulèvement du 4 février 1961, date du début de la lutte armée pour la libération de l'Angola.

Il est diplômé en sciences politiques et militaires de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS), aujourd'hui Fédération de Russie.

José Pedro Van-Dúnem, après l'Indépendance Nationale, le 11 novembre 1975, a occupé plusieurs postes importants, notamment celui de Ministre des Anciens Combattants et Vétérans de Guerre et de membre du Conseil de la République.

Raúl Deão

Raúl Agostinho Cristóvão Deão est né en 1936 et était considéré comme le commandant général adjoint du groupe qui a attaqué les prisons le 4 février 1961, fils d'Agostinho Cristóvão Deão et de Bombo Manuel, né à Calomboloca, Icolo e Bengo.

Après avoir été arrêté et sans avoir été jugé, il a été torturé, ligoté et jeté à la mer. On suppose que le corps a atteint la côte du Gabon, mais a été ignoré par les autorités coloniales.

Virgílio Francisco Sotto Mayor

Virgilio Francisco Sotto Mayor est né le 5 novembre 1936. Fils de Francisco Sotto Mayor et de Gonga Tomás, né à Icolo e Bengo, Cassoneca. Il a fréquenté l'école primaire dans cette ville et l'école secondaire à Luanda, où il a terminé la 1ère année de scolarité.

Il appartenait à une génération qui a appris à faire de la politique dans l'Église, dans les mouvements sociaux, les mouvements clandestins et aussi avec la famille, notamment avec les parents et les frères et soeurs.

Amateur et pratiquant de sport, plus particulièrement de football, il était un athlète senior de l'Atlético de Icolo e Bengo, jouant aux côtés de son frère, António Francisco Sotto Mayor.

Le 4 février 1961, il a dirigé un groupe qui attaque le 4e commissariat de police, où il est blessé au bras. Quelques mois plus tard, il est capturé par la PIDE, torturé, arrêté et condamné à dix ans de prison. Il est décédé le 27 août 1975.

Amadeu Francisco Martins

Amadeu Francisco Martins, "général Kalunga", est né à Cassoneca, Icolo e Bengo, le 12 juin 1940, fils de Francisco João Martins et de Lemba Agostinho Deão, il a terminé la 4e année dans la zone de résidence.

Agostinho Miguel Inácio

Agostinho Miguel Inácio "Kissekeli", est né le 8 juin 1940, dans la Sanzala d'Anduri, Cassoneca, Icolo e Bengo, fils de Miguel Agostinho et d'Anica António

Pascal Francisco Kaifalo

Pascoal Francisco Kaifalo est né le 15 septembre 1940 à Camassa, Catete, Icolo e Bengo. Fils de Francisco Manuel Kaifalo et d'Isabel Lourenço.

Adriano Agostinho João

Adriano Agostinho João est né le 2 août 1940 à Calomboloca, Catete, Icolo e Bengo, fils d'Agostinho João et de Rosa Soares.