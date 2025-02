Angola: L'ambassadeur du pays demande l'aide des Philippines pour la formation du personnel

Luanda — L'ambassadeur d'Angola aux Philippines, Daniel António Rosa, a demandé, lundi, à Manille, des bourses d'études supérieures pour les résidents angolais et ceux qui ont l'intention de se rendre dans ce pays d'Asie du Sud-est pour y faire des études supérieures.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola aux Philippines, envoyé lundi à l'ANGOP, le diplomate a fait cette demande lors d'une réunion avec le ministre philippin de l'Éducation, Sonny Angara.

Lors de la réunion, l'ambassadeur a souligné l'intérêt pour les bourses, considérant qu'elles aideront considérablement la communauté angolaise, car elles réduiront le fardeau des dépenses de formation, de loyer de logement et d'autres dépenses auxquelles beaucoup d'entre eux sont confrontés.

Il a affirmé que l'ambassade est consciente que de nombreux Angolais sont obligés d'interrompre leurs études et de chercher du travail pour survivre aux Philippines.

Il a également indiqué que les Philippines seraient une bonne destination pour les Angolais, car c'est un pays avec un excellent bilan en matière de formation de capital humain de qualité dans divers domaines de connaissances, citant les soins infirmiers et la médecine comme exemples tangibles.

Outre les bourses, l'ambassadeur a également exprimé la volonté de l'État angolais de renforcer la coopération avec le ministère de l'Éducation des Philippines dans les domaines technique et scientifique, à travers l'échange d'enseignants et la formation technico-professionnelle.

A l'occasion, l'ambassadeur a présenté au ministre la situation générale de l'Angola dans les domaines politique interne, régional, continental et mondial.

Il a indiqué que l'Angola est un État leader sur le continent africain, notamment en ce qui concerne la stabilité politique et militaire que connaît le pays, son rôle dans la médiation des conflits dans la région des Grands Lacs, notamment le plus latent actuellement, entre la République démocratique du Congo et Rwanda.

À cet égard, il a annoncé que l'Angola assumera la présidence tournante de l'Union africaine à partir de ce mois.

À son tour, le ministre de l'Éducation des Philippines a exprimé la pleine disponibilité et l'ouverture de son ministère à coopérer, notamment en facilitant les contacts avec les Secrétariats de l'Enseignement Supérieur et de la Formation Technique et Professionnelle, pour l'octroi de bourses d'études dans l'enseignement universitaire et dans les domaines de la formation technique. et formation professionnelle.

Il a salué le rôle de l'État angolais dans la paix et la réconciliation, lui souhaitant plein succès dans sa direction du plus grand forum politique du continent, berceau de l'humanité - l'Union africaine.

Lors de l'audience, les deux entités ont également passé en revue les instruments juridiques déjà négociés et en cours de signature entre les deux pays.

Les domaines politico-diplomatique, économique et commercial, académique et scientifique et migratoire figurent parmi les priorités de cette coopération entre l'Angola et les Philippines.