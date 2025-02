Congo-Brazzaville: 7e ART - Le film « Le sang et la rose » projeté à Royal cinéma de Tchimbamba

Produit par Cam Prod Agency, le film « Le sang et la rose » de Cardy Cardelin Babakila, auteur, scénariste et réalisateur a été projeté en avant-première, le 1er février, au Royal Cinéma à Tchimbamba, dans le 1er arrondissement de Pointe-Noire, Emery-Patrice-Lumumba.

Dans une ambiance où se sont entremêlés émotion, joie, consternation, rire, le film « Le sang et la rose », premier film du réalisateur Cardy Cardelin Babakila avec la particularité d'avoir été joué avec des acteurs et actrices qui faisaient leurs premiers pas dans le cinéma, a été diffusé devant un public venu suivre cette merveille cinématographique mais aussi pour rendre hommage à Seth Lys Owassa, l'un des acteurs du film, décédé inopinément le 9 avril 2024, quelques jours seulement avant la fin des séances du tournage qui a duré une année.

L'émotion était forte du côté des acteurs, pour la plupart étudiants à la Haute école Léonard de Vinci, de revoir leur défunt collègue arraché à l'affection de ses parents, proches et amis à fleur de l'âge. Nombreux n'ont pu contenir leurs larmes quand Cardy Cardelin Babakila et les proches de l'acteur disparu ont expliqué à l'assistance les circonstances de sa mort. Une mort tragique et brutale qui a plongé tous ses amis dans la consternation. Tout comme la fin du film avec cette avalanche de drames, malheurs et tragedies...

En effet, «Le sang et la rose » est un drame d'une heure aux relents d'une histoire à la trame captivante entre amour, trahison et xénophobie, qui plonge les cinéphiles dans un suspense passionnant. C'est un récit épique d'Armel Kayatchuku, un homme prêt à tout pour honorer sa promesse. Malgré le chômage, Armel Kayatchuku de la tribu Yoruba, très déterminé, tient à honorer Bibiche Nkodia, sa promise, la fille unique de Julien Nkodia un retraité kongo de la fonction publique.

Seulement son beau-père ne lui facilite pas les choses : chantage, trafic d'influence, xénophobie, refus catégorique... Même la mère de Bibiche ne parvient pas à convaincre son mari arc-bouté à ne céder sa fille qu'au plus offrant, surtout pas à un Yoruba, une tribu dont il garde toujours des douloureux souvenirs. Déterminé et ambitieux, Armel se replie au village Nko pour y trouver gain de cause. Travaille et bosse comme un forcené.

Il confie alors à Raoul Embo Ndong, un ami d'enfance, toutes ses économies qui lui permettront de préparer son mariage, malheureusement, ce dernier trouve avec cet argent une aubaine de courtiser Bibiche, la petite amie de son presque frère qui va devenir par la suite son amante. Ainsi, commence comme dans une spirale de malheurs, les drames et tragédies : Embo tue Bibiche, qui venait de découvrir sa malice, Armel élimine Embo pour se venger, la papa de Bibiche meurt d'accident cardiaque...Dans le sang, la douleur et le chagrin se termine le film.