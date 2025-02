Afrique: Les écoles africaines se préparent à la révolution de l'IA

La disponibilité croissante d'outils à faible coût fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle suscite un intérêt croissant des gouvernements et des entrepreneurs africains désireux de développer des solutions numériques locales pour améliorer l'éducation.

L'émergence d'outils d'IA bon marché ou gratuits est accueillie avec enthousiasme par ceux qui possèdent des smartphones et la possibilité de se connecter à l'Internet.

Alors que les gouvernements et les législateurs s'efforcent de comprendre les implications de cette puissante technologie et de déterminer comment mettre en place des réglementations pour son utilisation en toute sécurité, des millions de personnes profitent de sa capacité à gagner du temps, en les aidant à transformer des données brutes en dissertations, en réponses d'examens ou, avec un peu plus de travail, même en vidéos et en podcasts.

Même dans les pays en développement où l'accès à l'électricité et à l'Internet est limité (on estime que plus de 570 millions de personnes en Afrique n'ont pas d'électricité), le potentiel de l'IA suscite l'enthousiasme.

En République démocratique du Congo (RDC), par exemple, un pays déchiré par un conflit dans sa partie orientale, la pauvreté et de vastes inégalités, les enseignants constatent l'impact de l'IA.

« Il est évident que notre pays est en retard sur le plan des nouvelles technologies pour une raison ou une autre », déclare Benjamin Sivanzire, enseignant dans le secondaire à Beni, dans la province du Nord-Kivu, dans un entretien accordé à George Musubao, correspondant d'ONU Info dans l'est de la RDC. « De nombreuses régions de la RDC ne disposent même pas de moyens de communication traditionnels, ni même de radio ou de télévision ».

Le paradoxe est que la République démocratique du Congo est riche en minerais utilisés dans de nombreuses nouvelles technologies.

Cependant, même si M. Sivanzire et ses élèves ne sont pas encore capables d'utiliser l'IA dans leurs cours, ils la voient être utilisée dans la culture au sens large, souvent de manière négative, pour manipuler l'opinion publique.

« Les parties en conflit utilisent l'intelligence artificielle pour désorienter l'opinion », déplore Benjamin Sivanzire.

Le professeur souligne l'importance d'éduquer les gens à faire la différence entre les informations vérifiables et les mensonges. « Il y a des images créées par l'intelligence artificielle (...) qui ne sont pas réelles mais sont créées à des fins de propagande », explique-t-il. « Nous sensibilisons les gens à la vérification ».

L'éclatement de la bulle de la Silicon Valley

L'une des préoccupations fréquemment soulevées est la concentration du développement des outils d'IA entre les mains d'un groupe relativement restreint de personnes.

Farida Shahid, la Rapporteure spéciale indépendante sur le droit à l'éducation, partage ces inquiétudes.

« Les algorithmes d'IA sont créés par des individus qui se trouvent souvent dans un lieu particulier, comme la Silicon Valley, où les personnes qui les créent et les testent ont leurs propres préjugés », explique-t-elle. « Souvent, les algorithmes ne parviennent pas à reconnaître les personnes à la peau foncée. Ils ont également de gros problèmes avec les personnes autistes qui n'aiment pas regarder les caméras ».

« Un autre exemple est celui du Royaume-Uni, où, récemment, un programme d'IA a été utilisé pour noter des copies d'examen. Cela a conduit à des décisions biaisées à l'encontre des personnes de certaines origines ethniques. Nous devons vraiment examiner cette question de plus près, en commençant par la perspective des droits de l'homme, et je pense que c'est là qu'intervient le rôle de l'ONU : si vous vous appuyez de plus en plus sur l'IA comme source de vérification, vous allez avoir des problèmes parce que vous utilisez un cadre qui privilégie les hommes blancs et ne reflète pas toute la gamme des vies et des expériences des gens », a-t-elle ajouté.

Le besoin urgent d'élargir la base de talents des développeurs a été identifié par l'ONU comme étant essentiel pour garantir qu'une grande variété de voix soient entendues dans l'espace « EdTech » (technologie éducative).

Shafika Isaacs, responsable de la technologie et de l'IA à l'agence des Nations Unies pour la science, la technologie et l'éducation (UNESCO), affirme que le nombre de startups africaines EdTech a explosé ces dernières années, les entrepreneurs expérimentant des outils numériques basés sur l'IA qui pourraient soutenir l'apprentissage et l'enseignement dans de nombreux contextes différents, y compris dans les langues africaines et les dialectes locaux.

« J'ai personnellement collaboré avec une startup qui associe des lycéens à des parcours professionnels, notamment en choisissant la bonne université, le bon collège communautaire ou même le bon programme d'entrepreneuriat. Elles ont obtenu de bons résultats en raison de leur concentration sur les enfants des contextes et des écoles défavorisés. Les startups technologiques ont également envisagé de développer des applications mobiles basées sur l'IA, notamment des chatbots, qui peuvent aider les enseignants à enseigner la lecture et l'écriture ou les mathématiques », a-t-elle ajouté.

Selon Mme Isaacs, « le défi est qu'il existe souvent un décalage entre le système éducatif public et les startups technologiques. Nous avons besoin que les éducateurs soient proactifs dans leur engagement avec ceux qui développent des outils, et nous encourageons les étudiants et les enseignants à apprendre à créer et à concevoir des technologies adaptées à leurs contextes linguistiques et culturels ».

De nombreux gouvernements africains souhaitent adopter des stratégies nationales d'IA et intégrer l'IA dans leurs politiques nationales sur les technologies dans l'éducation. En Côte d'Ivoire, où l'IA est déjà largement utilisée dans le secteur privé, Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation, déclare que le système éducatif du pays est en pleine transformation, suite à une évaluation de 2022 qui a recommandé une stratégie de numérisation.

« Nous avons mis en place des initiatives pour garantir que tout le monde soit conscient de la question de l'IA. Elle peut fournir des programmes d'apprentissage individuels et aider les élèves en difficulté à s'améliorer », a souligné Mme Koné. « Nous sommes toutefois inquiets des dérives potentielles. Nous devons être capables de protéger les données personnelles et de veiller à ce que les apprenants soient conscients des dangers potentiels ».

La ministre convient que, pour se prémunir contre les biais, il faut élargir le vivier d'ingénieurs qui construisent des outils d'IA : « Nous avons besoin des bons outils, adaptés au contexte africain, au contexte ivoirien. Nous avons notre propre histoire, notre propre patrimoine. Si nous créons notre propre industrie, il faut qu'elle soit adaptée aux réalités de la Côte d'Ivoire ».

L'UNESCO sur l'IA