Congo-Kinshasa: Mpox - Les habitants d'un bidonville de Kinshasa en première ligne

En marchant dans les rues bondées du quartier de Pakadjuma à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, je suis frappé par l'atmosphère vibrante qui m'entoure.

Les enfants jouent joyeusement dans les flaques d'eau, entourés de piles de sacs en plastique et de fossés d'égouts à ciel ouvert. Des cabanes rafistolées à l'aide de morceaux de tôle ondulée envahissent l'agglomération. De la musique rumba retentit dans l'air tandis que les jeunes s'amusent dans des bars ouverts, en attendant qu'on leur serve du porc ou du poulet grillé. Des travailleuses du sexe, assises à l'extérieur de cabanes en tôle dans des ruelles étroites, interpellent des clients.

Non loin de là, un centre de tri de Médecins sans frontières est le seul rappel que ce bidonville est l'épicentre de l'épidémie de mpox à Kinshasa. Aucune affiche, de brochure ou de bannière alertant les habitants sur les dangers de cette maladie virale qui a été déclarée urgence continentale et mondiale en août de l'année dernière.

À la clinique, les patients suspectés d'être atteints de mpox sont envoyés dans l'un des trois centres spécialisés de la ville. Les symptômes les plus courants sont la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, les frissons, l'épuisement, le gonflement des ganglions lymphatiques et les lésions. Grâce à des soins symptomatiques, la plupart des patients se rétablissent en 7 à 35 jours, en fonction de la gravité du cas.

En tant qu'épidémiologiste codirigeant la réponse au mpox pour le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, je me suis rendu à Pakadjuma pour me faire une idée plus précise de la situation sur le terrain.

Le mpox est historiquement une maladie rurale en RDC. Ce microcosme de Kinshasa met en lumière les défis complexes de la gestion de l'épidémie dans une ville.

Combattre sur deux fronts

Avec une population de plus de 17 millions d'habitants, Kinshasa est la plus grande mégapole d'Afrique. Pakadjuma est l'un des nombreux quartiers surpeuplés de la ville où les gens vivent dans une extrême pauvreté.

Kinshasa, souvent appelée « Kin la Belle », est confrontée à une crise unique dans la lutte contre le mpox. Les deux souches du virus, le clade Ia et le clade Ib, circulent simultanément dans la ville. C'est la première fois que cela se produit.

Le clade Ia, qui se transmet principalement de l'animal à l'homme, puis au sein des ménages par le toucher, est endémique en Afrique depuis des décennies.

Le Clade Ib est une nouvelle souche qui se contracte principalement par contact sexuel. C'est la souche qui s'est propagée rapidement dans 21 pays africains au cours de l'épidémie actuelle en Afrique de l'Est et en Afrique centrale.

Cette double transmission rend la lutte contre le mpox encore plus compliquée : comment s'attaquer à une crise de santé publique enracinée à la fois dans les relations humaines intimes et dans les inégalités structurelles telles que le fait de vivre dans des zones surpeuplées ?

Bien que les souches soient traitées de manière similaire sur le plan clinique, leur propagation et leur transmission diffèrent.

Le clade Ia est principalement associé à une transmission zoonotique (de l'animal à l'homme) dans les zones rurales. La surveillance des animaux et l'éducation des communautés sont nécessaires pour contrôler les débordements.

Le clade Ib, dont la transmissibilité interhumaine est plus élevée, nécessite une intensification de la recherche des contacts, de la vaccination et des mesures préventives dans les zones urbaines et périurbaines.

Il est essentiel d'adapter les stratégies à ces différences pour contenir l'épidémie.

Quand les préservatifs ne fonctionnent pas

Pakadjuma, dans le nord-est de la ville, est connu pour sa pauvreté et son taux de criminalité élevé. Pour de nombreuses filles et jeunes femmes, le commerce du sexe est la seule option possible pour survivre.

L'un des défis les plus urgents pour combattre le virus dans la région est de freiner la transmission sexuelle.

Contrairement au VIH, pour lequel les préservatifs peuvent réduire considérablement le risque de propagation, la variole pose un problème différent : comme le virus se transmet par le toucher, il n'existe pas de mesure préventive pratique pour la transmission sexuelle, si ce n'est l'abstinence totale.

Les lésions de la variole se développent au niveau de l'aine, ce qui rend tout mouvement atroce. Pour ces travailleurs du sexe, l'abstinence n'est pas une option. Cela signifierait perdre leur gagne-pain et la possibilité de nourrir leurs enfants.

Quant à leurs clients, qui viennent de toute la ville, ils devraient modifier un aspect essentiel de leur vie pour une maladie qu'ils considèrent comme moins mortelle qu'Ebola. Il n'y a pas de réponse facile à ce dilemme.

Retracer la propagation

La recherche des contacts, pierre angulaire de la lutte contre les épidémies, constitue un autre obstacle.

L'identification et la traçabilité des contacts des travailleurs du sexe sont complexes. Par conséquent, seule une infime partie des cas de mpox est confirmée par les analyses de laboratoire.

En moyenne, chaque cas de mpox a une vingtaine de contacts, mais il est pratiquement impossible de retrouver les clients d'un réseau sexuel hautement confidentiel.

En l'absence d'un dépistage efficace des contacts, les personnes infectées restent dans la communauté et ne cherchent souvent à se faire soigner que lorsque leur état s'aggrave. Des discussions avec le personnel de Médecins Sans Frontières dans la zone de triage, il ressort que les cas suspects de mpox arrivent généralement à un stade avancé de la maladie, lorsque les symptômes sont clairement visibles. De nombreux patients essaient d'abord d'autres remèdes, tels que les méthodes de guérison traditionnelles, avant de demander des soins médicaux.

Heureusement, Kinshasa bénéficie d'un solide réseau de laboratoires dirigé par l'Institut national de la recherche biomédicale et les résultats des tests sont disponibles dans un délai de 48 à 72 heures. Cet institut de pointe a été créé par le Dr Jean Jacques Muyembe, le microbiologiste qui a découvert le virus Ebola.

Au cours de la première semaine de janvier 2025, il y a eu 1 155 cas confirmés et 27 décès dans la ville, selon le ministère de la Santé de la RDC.

Même pour ceux qui se font soigner dans les centres spécialisés dans la lutte contre la maladie, naviguer sur les routes chaotiques et encombrées est un cauchemar. Les minibus jaunes - surnommés localement « l'esprit de la mort » - sont bondés et il faut parfois des heures pour arriver à destination.

Avec l'augmentation du nombre de patients, les centres de traitement du mpox de la ville sont débordés.

La lutte sur tous les fronts

La lutte contre l'épidémie de mpox à Kinshasa nécessite une approche à multiples facettes :

Vaccination: Les campagnes de vaccination généralisée offrent le meilleur espoir pour contrôler l'épidémie dans les foyers tels que Pakadjuma, où la recherche des contacts est presque impossible. Dans ces cas, toute la communauté doit être vaccinée.

Cela pourrait briser les chaînes de transmission tout en permettant aux personnes à risque, telles que les travailleuses du sexe, de continuer à exercer leur métier.

Prévention et contrôle: Les soins à domicile sont essentiels, en particulier dans les quartiers informels comme Pakadjuma. La fourniture de la nourriture et un soutien matériel aux patients et à leurs familles et l'encouragement l'isolement des parents infectés contribueront à limiter la propagation de la maladie.

Ces mesures requièrent toutefois une nouvelle façon de penser, alors que les gens tentent de survivre au jour le jour.

Dialoguer avec la communauté: C'est difficile en raison de la stigmatisation qui entoure la maladie, mais cela doit être au coeur de la riposte.

Amplifier le message: Les médias, les dirigeants locaux et les membres de confiance de la communauté doivent être mobilisés pour faire passer le message de manière efficace.

Tout cela doit se faire sans délai, faute de quoi l'épidémie sera presque impossible à contenir dans cette ville immense et tentaculaire. Les conséquences seraient désastreuses.

Yap Boum, Professor in the faculty of Medicine, Mbarara University of Science and Technology