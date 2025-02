Gambie: Je me présenterai à la prochaine élection présidentielle et je gagnerai avec une large marge - Président Barrow

Dans la perspective de l'élection présidentielle de 2026, le président de la Gambie Adama Barrow, a révélé son immense confiance quant à sa capacité à remporter la victoire avec une marge significative lors de la prochaine élection.

Lors d'une récente interview avec QTV, au cours de laquelle question a été posée au président Barrow sur ses plans concernant un autre mandat, en particulier à la lumière de son plaidoyer en faveur de la limitation des mandats, le président, qui est le secrétaire général et le chef du Parti Populaire National (NPP) au pouvoir, a déclaré sans équivoque :

« Permettez-moi de vous donner une réponse directe : « Oui, je me présenterai aux prochaines élections présidentielles ».

Il a ajouté : « Il ne s'agit pas seulement du président Barrow, mais de l'avenir de mon parti. Mon parti n'en est qu'à ses débuts et je pense que nous ne sommes pas encore équipés pour supporter la perte de notre leader à ce stade critique. Mon parti est encore très jeune et je ne crois pas que nous soyons suffisamment organisés pour supporter la perte de notre leader à ce moment crucial. »

Il a ajouté : « Il ne s'agit ni de la carrure ou de l'envergure de mon parti, mais plutôt de son stade de développement et de maturité, et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est trop tôt. Nous voulons nous assurer que notre parti aura un impact durable et qu'il ne disparaîtra pas avant d'avoir atteint sa pleine maturité. »

« L'ensemble de ma base de soutien pense que mon départ mettrait en péril l'avenir du parti, et je n'ai pas l'intention de risquer sa viabilité. J'envisage ce parti comme une institution durable dans la politique gambienne et je m'engage à garantir sa pertinence pour le siècle à venir. »

« Je n'ai aucune expérience personnelle de la politique gambienne, si ce n'est que j'ai réussi à vaincre un dictateur qui était au pouvoir depuis 22 ans. Nous pensions tous que vaincre Yahya Jammeh par les urnes était impossible dans ce pays. Cependant, grâce à l'intervention de Dieu, j'ai réussi à remporter cette victoire. »

« J'ai donc fait mes preuves à cet égard. J'ai démontré mes capacités au cours de ma présidence, et ceux qui m'entouraient- en particulier mon ancien parti - croyaient que mon accession au pouvoir était uniquement due à leur influence. Mais le destin est intervenu et nous nous sommes séparés. Je me suis présenté contre eux et j'en suis sorti vainqueur. J'ai donc fait mes preuves une fois de plus ; que dois-je démontrer de plus ? »

Le président Barrow a exprimé son opinion sur l'enquête de l'Afro-baromètre qui affirme que le pays est sur la mauvaise voie et questionnant s'il (Barrow) est confiant dans sa capacité à remporter les prochaines élections. Il a déclaré : « Ces opinions sont subjectives, car diverses organisations ont des points de vue différents. »

« En fait, une organisation appelée EIU a produit un rapport complet qui conclut que je suis prêt à remporter les prochaines élections. »

« Je suis confiant dans mes performances et je pense que je fais un travail remarquable. Je ne vois aucune raison pour le peuple gambien de me démettre de mes fonctions. Je respecte la loi, je ne m'oppose à personne, je ne fais de mal à personne et je n'abuse pas du pouvoir exécutif à l'encontre de qui que ce soit ».

Le président Barrow a ajouté : « Je suis fermement convaincu que nous menons ce pays vers un avenir meilleur. Nous stimulons activement le développement en lançant des projets révolutionnaires dans divers secteurs, notamment les infrastructures routières, l'éducation, les soins de santé et une remarquable augmentation des salaires de 110 %, entre autres. En fait, d'ici la fin du mois de janvier, de nombreuses personnes ressentiront l'impact positif de la récente augmentation de salaire. »

« Notre collecte de revenus s'est également améliorée de façon spectaculaire, dépassant notre objectif de plus de 1,5 milliard de dalasis. Nous avons considérablement augmenté nos collectes, et je pense que nous faisons un excellent travail ».

En guise de conclusion, il a déclaré : « En fin de compte, la décision appartient au peuple gambien. Cela dit, je suis convaincu que je remporterai l'élection présidentielle de 2026 avec une marge substantielle. »

