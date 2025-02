Dans l'est de la RDC, au moins une centaine de corps ont été inhumées lundi 3 février à Goma, des personnes tuées dans les affrontements de la semaine dernière entre l'armée congolaise appuyée par ses alliés et le groupe armé du M23 soutenu par le Rwanda. Les volontaires de la Croix-Rouge et de la Protection civile ont inhumé les dépouilles au cimetière d'ITG.

Les corps sont emballés dans des sacs blancs. Apportés par des camions de la Croix-Rouge (CICR), ils sont descendus dans des tombes. L'odeur forte oblige les quelques curieux à se boucher le nez. Christian Murara habite le quartier de Bujovu. « Tant de malheur, tant de tristesse. Si vous pouvez voir les personnes qui viennent d'être déposées au sol, c'est un malheur », martèle-t-il.

Ghislaine Kaliza, âgé de 38 ans, est sans nouvelles du corps de sa petite soeur. « Avec tout ce que l'on voit, tout ce qu'il se passe, tout cela nous angoisse. J'ai perdu ma petite soeur. Nous sommes allés la voir à l'hôpital Charité, on nous a dit que la Croix-Rouge a emporté son corps. C'est très triste, nous pensons beaucoup à elle. Que Dieu l'accueille. Elle a été tuée au quartier Chirambo. »

Enterrer vite pour limiter le risque épidémiologique

Alain Mangolopa est le coordonnateur de la réponse humanitaire à la crise au Nord-Kivu. Il explique qu'il était important d'inhumer les corps pour éviter le risque d'une épidémie.

« Vous voyez les corps, l'état dans lequel ils sont, et dans la communauté et dans les hôpitaux, il était très crucial pour l'OMS de pouvoir apporter la contribution aux côtés des équipes du CICR pour que nous puissions faire ces enterrements dignes et sécurisés, et réduire les risques de transmission d'épidémies dans les hôpitaux et aussi dans la communauté, au vu des risques de choléra que nous avions ici dans la crise humanitaire », rapporte-t-il.

Comme la plupart des corps sont situés dans les morgues des hôpitaux à Goma et dégagent des odeurs et fluides qui mettent en risque les personnels sanitaires et les patients, le Comité international de la Croix-Rouge appuie donc la nécessité d'enterrer rapidement les dépouilles.

Selon le bureau des Affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), le conflit a provoqué la mort d'au moins 900 personnes. Le gouvernement congolais parle, lui, de 2 000 morts, sans compter les blessés.