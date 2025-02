Afrique du Sud: Trump menace de réduire l'aide américaine à la RSA en raison de la loi foncière

L'ancien président américain Donald Trump a annoncé son intention de mettre fin à tout financement américain futur en faveur de l'Afrique du Sud.

Trump a invoqué les inquiétudes suscitées par sa nouvelle loi sur l'expropriation des terres, ce qui a entraîné un affaiblissement du rand de 2 % avant une reprise partielle.

Les États-Unis ont fourni une aide bilatérale de 8 milliards de dollars à l'Afrique du Sud au cours des deux dernières décennies.

L'ancien président américain Donald Trump a annoncé son intention de cesser tout financement américain futur à l'Afrique du Sud, citant des préoccupations concernant sa nouvelle loi sur l'expropriation des terres, ce qui a entraîné un affaiblissement du rand de 2 % avant de se redresser partiellement. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a signé le mois dernier la loi sur l'expropriation, qui permet à l'État de saisir des terres dans l'intérêt public, dans certains cas sans indemnisation.

Sur sa plateforme Truth Social, M. Trump a accusé l'Afrique du Sud de "confisquer des terres et de traiter très mal certaines personnes", exigeant une enquête. Le ministre sud-africain des affaires étrangères a défendu la loi, la comparant aux principes de l'expropriation en vigueur aux États-Unis et au Royaume-Uni. La loi remplace une politique datant de l'apartheid de 1975 et vise à remédier aux disparités en matière de propriété foncière.

Les États-Unis ont fourni 8 milliards de dollars d'aide bilatérale à l'Afrique du Sud au cours des deux dernières décennies, principalement pour des programmes de lutte contre le VIH/sida. Les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à 23,7 milliards de dollars en 2023. Certains législateurs américains ont demandé un réexamen des échanges commerciaux, citant les liens de l'Afrique du Sud avec la Chine et la Russie.

Points clés à retenir

La menace de Trump de réduire l'aide et d'imposer des droits de douane met en lumière les tensions croissantes entre Washington et Pretoria. Alors que la réforme foncière reste controversée, la loi sur l'expropriation s'aligne sur les lois mondiales sur le domaine éminent. Cependant, l'incertitude pourrait affecter le commerce entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, d'autant plus que Trump signale une position plus dure à l'égard des pays du BRICS. Si Trump revient au pouvoir, l'Afrique du Sud pourrait subir des pressions économiques, y compris des restrictions commerciales ou des réductions de financement, car les décideurs politiques américains s'opposent aux alliances diplomatiques de Pretoria avec la Chine et la Russie.