Rwanda: Musique - Tems annule son concert prévu le 22 mars prochain à Kigali

Suite au conflit armé qui oppose les Forces Armées de la République Démocratique du Congo et les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda, l'artiste musicienne Nigériane Tems, a annoncé l'annulation de son concert prévu à Kigali, la capitale rwandaise, le 22 mars 2025. Une décision motivée par la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Cette annulation intervient en signe de solidarité avec les victimes de l'ingérence rwandaise.

Sur son compte X, l'artiste a exprimé ses regrets et sa solidarité avec les populations touchées par la guerre.

«J'avais récemment promis un concert au Rwanda sans me rendre compte du conflit entre le Rwanda et la RDC », a-t-elle communiqué.

Et d'ajouter : « Je n'oserai pas être insensible quant à ces problèmes. Mon coeur se joint à ceux qui sont affectés. La guerre n'est pas une blague, et j'espère et prie vraiment pour la paix en ce moment ».

Cette décision de Tems, considérée comme l'une des voix montantes de l'afro beats féminine, est loin d'être insignifiante. Elle constitue un acte symbolique fort, qui met en lumière les tensions régionales et les accusations d'ingérence rwandaise dans le conflit en RDC. La chanteuse nigériane devient ainsi la deuxième artiste, après le rappeur franco-congolais Youssoupha en 2022, à annuler un concert au Rwanda en raison du conflit.

La guerre dans l'Est de la RDC, qui oppose l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, a provoqué le déplacement de plus de 400 000 personnes selon les agences de l'ONU. Le conflit s'est intensifié depuis fin 2024, notamment dans le Nord-Kivu, où les rebelles du M23/RDF contrôlent désormais une partie de la province. Ceci au vu et au su de la Communauté internationale, qui jusqu'à présent, n'a pas pris des mesures concrètes pour sanctionner le pays agresseur qui n'est nul autre que le Rwanda.