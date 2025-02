Afrique Centrale: Les MAE du G7 exhortent la RDC et le Rwanda à retourner à la table des négociations

Ce 03 février, dans une note conjointe publiée par le département d’Etat américain, les ministres des Affaires étrangères du G7 de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis d’Amérique, de la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni, ainsi que le Haut Représentant de l’Union européenne ont condamné fermement l’offensive du M23 soutenue par le Rwanda dans l’est de la République démocratique du Congo. Ils ont déploré la prise de Minova, de Saké et de Goma, ainsi que l’intention du M23 de poursuivre son expansion dans le Sud-Kivu.

Il faut noter que le processus de Luanda visant à désamorcer les tensions entre la RDC et le Rwanda et ramener la paix dans l’est de la RDC n’a pas encore porté ses fruits. Ainsi, les ministres des Affaires étrangères du G7 souhaitent à « toutes les parties de retourner sur la table des négociations et d’honorer leurs engagements dans le cadre du Processus de Luanda ».

Par conséquent, ils exhortent le M23 et les Forces de défense rwandaises (FDR) à cesser leur offensive dans toutes les directions. « Nous demandons la protection urgente des civils », ont-ils déclaré sur la note.

De même, ils appellent également à la fin de tout soutien direct et indirect au M23 et à tous les groupes armés non étatiques en RDC. Car, selon eux, « cette offensive constitue un mépris flagrant pour la souveraineté et l’intégrité territoriale de la RDC ».

Selon la note, cette dernière offensive du M23 a entraîné une augmentation spectaculaire du nombre de civils déplacés à Goma et dans l’est de la RDC, en plus du déplacement de centaines de milliers de personnes depuis le début de l’offensive du M23 en janvier.

Dès lors, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont déploré « les conséquences dévastatrices de la reprise de l’offensive du M23 et des RDF, qui aggrave des conditions humanitaires déjà difficiles ».

Toutefois, ils appellent à l’acheminement rapide, sûr et sans entrave de l’aide humanitaire pour les civils et réitèrent que le personnel humanitaire doit recevoir des assurances de sécurité.

« Nous réitérons notre plein soutien à la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO) pour protéger les civils et stabiliser la région et appelons toutes les parties à respecter son mandat », ont-ils indiqué.