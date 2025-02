Congo-Kinshasa: Sports - Didier Budimbu pose les jalons de l'organisation des Jeux Congolais à Kinshasa

L'organisation de la 4ème édition des Jeux Congolais devient de plus en plus une réalité. Le Ministre des Sports et Loisirs, Me Didier Budimbu a réuni les dirigeants sportifs venus de presque tous les coins du pays du 29 au 31 janvier 2025, au stade Tata Raphaël, à Kinshasa, où ils ont réfléchi à haute voix sur la faisabilité de l'organisation des Jeux Congolais, au mois de juillet de l'année en cours dans la capitale.

Ils étaient là, les Ministres provinciaux des Sports et Loisirs, les chefs de division provinciaux des Sports et Loisirs, le président du Comité olympique Congolais et l'ensemble de son comité, le président du Comité national paralympique, les dirigeants des Fédérations sportives et les membres du comité préparatoire des Jeux Congolais pour poser les jalons de ce grand évènement autour du thème comment réfléchir sur la promotion et développement des Sports et Loisirs en République Démocratique du Congo.

Au cours de cet atelier, chaque ministre provincial a fait l'état des lieux des Sports et Loisirs dans sa province. La plupart des rapports présentés ont relevé un manque d'infrastructures pour une bonne pratique du sport en province.

Les participants ont à l'unanimité, salué la relance des Jeux Congolais qui constituent, de surcroît, un vecteur de cohésion sociale et d'unité nationale et qui devraient stimuler chaque province à relancer l'organisation chaque année des Jeux Provinciaux.

Ensuite, il y a eu des travaux en commissions, notamment : la commission des Finances, la commission Technique et la Commission d'élaboration du calendrier de la 4ème édition des Jeux Congolais, qui regrouperont 22 disciplines sportives.

Soucieux de la relance de son secteur qui s'inscrit dans la vision du Président de la République, le Ministre Budimbu, qui a activement pris une part entière aux travaux en commission, s'est dit très fier et satisfait de la qualité des résolutions qui l'ont sanctionné. Il a exhorté l'ensemble du mouvement sportif congolais de s'impliquer dans la mise en oeuvre de ces résolutions.

Actualité oblige, le Ministre des sports a également demandé à tous les participants d'apporter un soutien patriotique et inconditionnel au président Félix Tshisekedi, commandant suprême de l'armée et de la police, aux FARDC et aux résistants patriotes Wazalendo qui se battent, au prix du sacrifice suprême, contre une énième agression du Rwanda dans la partie Est du pays.