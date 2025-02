Congo-Kinshasa: Situation à l'Est du pays - Yolande Elebe mobilise les artistes pour soutenir l'armée congolaise

Yolande Elebe Ma Ndembo, Ministre de la culture, arts et patrimoine a lancé une campagne de mobilisation des artistes en République Démocratique du Congo pour soutenir les militaires congolais qui sont aux fronts dans l'Est du pays. "Toz'art Elongo na FARDC" (Nos arts pour être ensemble avec notre armée), est le thème de la campagne initiée par son ministère pour exprimer la solidarité et rendre hommage aux vaillants militaires congolais.

«À travers nos oeuvres et notre art, portons tous un message de paix, de solidarité et d'unité, en hommage aux Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC). Affirmons haut et fort notre refus face à l'agression de notre pays, pour défendre notre souveraineté et notre dignité nationale », a-t-on lu dans un communiqué.

Cette mobilisation est accompagnée par une campagne de don bénévole de sang en solidarité nationale avec les congolais blessés des affrontements militaires dans cette partie du pays.

« Le jeu 30 janvier 2025, aux côtés de la Première Ministre et de la Première Dame, la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a répondu à l'appel du Ministère de la Santé et prévoyance sociale en donnant son sang en soutien aux FARDC et aux "Wazalendo" engagés aux fronts », a révélé le document.

Et de poursuivre : « Continuons de faire résonner nos voix au-delà des scènes, des toiles et des écrans. Faisons de notre engagement un message vivant d'espoir»

Pour lier la parole à l'acte, la Ministre Yolande Elebe a prêché elle-même par l'exemple en se faisant prélever une poche de sang.

Beaucoup d'artistes parmi les grandes stars de la chanson congolaise ont aussi emboité le pas. Mbilia Bel, Manda Chante, Werrason et tant d'autres ont posé le même geste en donnant leur sang pour les populations civiles et les militaires blessés dans l'Est du pays. Il faut noter que la campagne "Toz'art" a été bien accueilli et vise à sensibiliser le monde sur la situation dramatique dans la partie orientale de la RDC où les ennemis de la paix terrorisent la population.

A Kinshasa chaque utilise sa discipline artistique respective pour faire passer un message de paix et d'encouragement aux FARDC et "Wazalendo'.

Arts pour la paix

Aux peintres, d'exploiter les couleurs pour sortir des tableaux engagés avec une expression dénonciatrice qui exprime l'indignation de toute la nation. Sculpteurs, céramistes, comédiens, écrivains, cinéastes, danseurs, performeurs, modélistes, chanteurs, tous créateurs de l'oeuvre de l'esprit de soutenir et d'encourager les vaillants soldats des Forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent pour défendre les frontières de la République. En effet, de nombreux artistes se sont exprimés sur les réseaux sociaux. Donc, il est aussi impérieux de développer et créer des oeuvres patriotiques qui privilégient l'unité de la nation toute entière autour des autorités établies et engagées vers la victoire finale.

Aux musiciens, la ministre a demandé de s'exprimer à travers la rumba qui ne peut faire oublier les drames humains qui persistent dans l'Est de la RDC.