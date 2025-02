Congo-Kinshasa: Face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le pays - La CENCO envoie un message de compassion et de solidarité à la population de l'Est

Un message de compassion et de solidarité des prélats catholiques de la CENCO à la population des provinces touchées par cette guerre imposée à la Rdc par le Rwanda avec leurs supplétifs du M23 a été lancé hier, lundi 3 février 2025, dans un communiqué signé par Mgr Fulgence Muteba Mugalu, Archevêque de Lubumbashi et Président de la CENCO. Dans ce communiqué, la CENCO fustige la dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie du territoire national.

La CENCO déplore la perte en vies humaines des paisibles citoyens, les pillages dans la ville de Goma et les cités environnantes ainsi que les déplacements massifs des populations dans cette région.

«En effet, l'intensification des combats entre les FARDC et les rebelles de AFC/M23, avec leurs alliés respectifs, a causé d'énormes pertes en vies humaines. En plus, elle a occasionné les pillages dans la ville de Goma et les cités environnantes et exacerbé les déplacements massifs des populations déjà appauvries par des conflits récurrents que ces Provinces subissent depuis une trentaine d'années», peut-on lire dans leur message.

Alors que l'opinion publique s'interrogeait sur le silence prolongé des évêques face à la gravité de la situation sécuritaire à l'Est du pays, particulièrement dans la ville de Goma, les prélats, quant à eux, ont préféré prendre un temps de recueillement pour mieux comprendre les contours de cette guerre et discerner les perspectives d'avenir.

«La situation est tellement grave et l'émotion grande qu'elles nous ont exigé de prendre un temps de recueillement, dans le silence, pour mieux en comprendre les contours et discerner les perspectives d'avenir», mentionne le communiqué.

Les pères Evêques ont exprimé leur proximité fraternelle et leur solidarité aux Evêques Willy Ngumbi, Evêque de Goma, et François Xavier Maroy, Archevêque Métropolitain de Bukavu, ainsi qu'à tout le Peuple de Dieu vivant dans ces contrées sinistrées. Ils ont adressé en même temps leurs condoléances les plus chrétiennes à toutes les familles qui ont perdu les leurs dans cette guerre de trop et exprimer leur compassion à tous ceux qui sont éprouvés par ces tristes événements.

Mgr Fulgence Muteba, Président de la CENCO, a rappelé l'exhortation du Pape François lors de l'Audience générale du 29 janvier dernier au cours de laquelle le Saint Père a demandé aux parties prenantes à ce conflit à s'engager pour la cessation des hostilités et pour la sauvegarde de la population civile en plus de la recommandation faite aux autorités locales et à la communauté internationale à tout mettre en oeuvre pour résoudre la situation conflictuelle par des moyens pacifiques.

De ce fait, elle réitère l'appel lancé par elle en collaboration avec l'Eglise du Christ au Congo (ECC) en faveur du Pacte social pour la paix et le Bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs.

La CENCO rassure ainsi toute la population des provinces sinistrées de sa communion dans sa peine et leur proximité spirituelle avant d'inviter tous les fidèles catholiques et toutes les personnes de bonne volonté à intensifier les prières pour l'avènement d'une paix durable dans le pays.