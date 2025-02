Kenya: Nairobi accueille la première action de promotion de l'huile d'olive tunisienne en Afrique de l'Est

La nouvelle initiative de réseautage et de promotion de l'huile d'olive tunisienne, baptisée « Tunisian Olives and Olive Oil Promotion Day », a été lancée le 30 janvier 2025 à Nairobi (Kenya), à l'initiative de l'Ambassade de Tunisie à Nairobi et du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Cet événement marque le début du programme promotionnel de l'huile d'olive en Afrique de l'Est.

Selon un communiqué publié mardi par le CEPEX, cette action s'inscrit dans le cadre du programme national spécifique de promotion de l'huile d'olive tunisienne pour l'année 2025, qui vise notamment à renforcer les exportations d'huile d'olive conditionnée en Afrique subsaharienne.

L'ambassadeur de Tunisie à Nairobi, Anouar Ben Youssef, a souligné, lors de son discours d'ouverture, la qualité exceptionnelle de l'huile d'olive tunisienne, faisant de la Tunisie l'un des plus grands exportateurs mondiaux de cet « or vert ». Il a également mis en avant le développement des exportations tunisiennes vers le marché kenyan.

De son côté, Mourad Ben Hassine, Président Directeur Général du CEPEX, intervenant à distance, a mis en exergue les vertus de ce « trésor national à partager avec le monde ». Il a également présenté un aperçu du secteur oléicole tunisien et du positionnement stratégique du pays à l'échelle internationale, notamment en ce qui concerne le développement des exportations d'huile d'olive, en particulier de l'huile d'olive biologique.

Huit entreprises tunisiennes spécialisées dans la production et l'exportation d'olives, d'huile d'olive et de produits dérivés (conserves de thon, tapenade d'olives, sauces à base d'huile d'olive, salades et harissa à l'huile d'olive...) ont participé à cet événement, selon la même source.

Cette première présence sur le marché kenyan a permis aux entreprises tunisiennes de présenter leurs produits et de mettre en avant leur qualité irréprochable lors d'une session de dégustation spécialement organisée pour faire découvrir la finesse des produits tunisiens.

Plus de 40 participants, parmi lesquels des représentants des ministères techniques, des organismes et institutions kenyans actifs dans le secteur de l'huile d'olive, des importateurs de produits alimentaires, des chefs cuisiniers de grands hôtels de Nairobi ainsi que des membres de la presse kenyane, ont pris part à cette rencontre.

Il convient de rappeler qu'en 2023, la Tunisie a été le premier exportateur d'huile d'olive vers le Kenya, avec une valeur de 1,99 million USD (6,4 millions de dinars), représentant 58 % du total des importations kényanes d'huile d'olive. Le Kenya est ainsi devenu le deuxième client de l'huile d'olive tunisienne en Afrique subsaharienne.