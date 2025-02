Tunisie: Frustrations persistantes autour des visas Schengen - Le Consul Général de France au pays rassure

Le Consul Général de France en Tunisie, Dominique Mas prend la parole suite aux débats concernant le traitement des visas Schengen qui suscite beaucoup de frustration chez les citoyens tunisiens. Lors de son passage récemment sur les ondes de RTCI, ce dernier a partagé un aperçu précieux sur sa première expérience consulaire, les défis liés à l'octroi des visas Schengen et les solutions mises en place par le Consulat ainsi que les objectifs de son mandat.

Un échange constructif qui met en lumière les liens étroits entre la France et la Tunisie, tout en soulignant les efforts continus pour améliorer les services, particulièrement celui des demandes de visas Schengen, un sujet épineux mais crucial pour les relations entre les deux pays.

Dans ce cadre, Dominique Mas a déclaré que le taux de refus des visas s'élevait à 21 % en 2024 contre 30 % en 2022. Une amélioration notable, mais encore insuffisante aux yeux des Tunisiens, souvent frustrés par l'incompréhension autour de ces refus.

Le Consul Général de France souligne pourtant avoir délivré un nombre record de 105 000 visas sur 135000 demandes en 2024. Ce chiffre, inégalé jusqu'à présent a dépassé l'objectif initial de 100 000 visas. Des résultats dont le consul est particulièrement fier pour une première expérience consulaire. Cependant, il reconnaît les difficultés persistantes et la frustration des demandeurs, notamment en ce qui concerne les délais et la disponibilité des rendez-vous.

« Je comprends la position des demandeurs et c'est pour cela que nous avons mis en place un nouveau système dès le 1er février pour fluidifier le processus, notamment pour les personnes ayant déjà obtenu un visa Schengen ces trois dernières années », explique-t-il. Une augmentation de 25 % des créneaux disponibles pour cette catégorie « visée » a été décidée, afin de répondre à la demande croissante.

Néanmoins, le consul général juge que certains refus restent justifiés et ne peuvent être contestés. « Un tiers des refus sont dus à des faux documents. La fraude documentaire est un problème majeur qu'il est nécessaire de surveiller, cela nuit à la confiance établie par nos deux pays depuis des années ».

Pour éviter tout refus, il conseille aux demandeurs de fournir des dossiers complets, incluant des preuves de moyens financiers et des réservations d'hôtel ainsi que tout document supplémentaire permettant d'éclaircir certains points flous.

Des procédures spécifiques pour les étudiants et les cas d'urgences

Concernant les étudiants tunisiens qui souhaitent poursuivre leurs études en France, ces derniers n'ont rien à craindre et bénéficient d'une procédure simplifiée en partenariat avec Campus France, via les Instituts Français de Tunis, Sousse et Sfax. Une procédure qu'il juge complète de l'orientation au Rendez-vous Visa. « Entre juin et septembre, 6 000 rendez-vous sont bloqués annuellement et exclusivement pour les étudiants. Tout est organisé pour faciliter leur démarche du début jusqu'à la fin », précise Dominique Mas.

Cependant, des refus peuvent survenir en cas de doutes sur le parcours académique ou l'orientation de certains étudiants dont lesrésultats annoncent des risques d'échecs tant sur le plan académique que personnel.

Pour les cas urgents, tel que les rendez-vous médicaux, le Consulat propose des délais raccourcis. « Notre partenaire TLScontact permet l'obtention d'un rendez-vous d'urgence en 24 heures », explique-t-il, tout en ajoutant que les professionnels bénéficient également d'un accès privilégié à la plateforme, avec un délai de traitement de trois jours ouvrables selon le cas.

L'intermédiaire qui gère la collecte des demandes de visas, propose également de se rapprocher des demandeurs jusqu'à leurs bureaux voir même à domicile pour effectuer la prise d'empreinte dans le cadre d'une biométrie mobile, un service en supplément mais qui reflète la proximité directe de l'initiative. Pour se mettre davantage au service des usagers, TLScontact ouvrira également ses locaux en période de Ramadan, de 8h à 14h et de 20h30 jusqu'à 22h, une initiative qui avait déjà porté ses fruits l'année précédente.

Un Consulat au service des citoyens et des relations bilatérales

Ceci dit, Dominique Mas tient à rappeler que le rôle du consulat ne se limite pas aux visas mais englobe aussi la gestion de l'entrée des communautés expatriées sur le territoire national et l'accompagnement de la communauté française en Tunisie qui regroupe officiellement 24000 enregistrés, un chiffre qui dépasse les 30000 si l'on inclut les binationaux. Une communauté française bien ancrée en Tunisie.

Le Consulat travaille également en étroite collaboration avec les autres pays de l'espace Schengen. Une coordination nécessaire pour maintenir des standards élevés en matière de sécurité et de fluidité. « Les dossiers sont informatisés et les informations croisées pour garantir une gestion efficace et sécurisée », explique le Consul général.

Ainsi , avec des chiffres record en matière de délivrance de visas et des améliorations continues dans les services consulaires, Dominique Mas incarne une diplomatie moderne, ancrée dans l'humain et tournée vers l'avenir.

« Notre objectif est de continuer à améliorer nos services, tout en renforçant les liens entre la Tunisie et la France. » affirme-t-il. Un engagement qui résonne avec les aspirations des deux peuples, unis par une histoire commune et une vision partagée de l'avenir.

Interrogé sur ce qu'il préfère en Tunisie, Dominique Mas évoque sans hésiter « le rapport humain et la richesse culturelle ». Il se souvient notamment d'un concert dans l'amphithéâtre de Dougga, un moment qui incarne selon lui l'âme de ce pays. « La Tunisie, c'est une histoire millénaire, une culture vibrante et des relations humaines authentiques », conclut-il.