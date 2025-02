Congo-Kinshasa: Guerre d'agression, Le Centre - Germain Kambinga lance un appel à l'unité pour résister contre l'envahisseur !

Face au danger que présente la montée de l'insécurité dans la partie Est de la RDC, dominée par l'invasion de la ville de Goma, au Nord-Kivu, par l'armée du Rwanda et ses supplétifs, Germain Kambinga opte pour une posture patriotique. Pour lui, l'heure est venue pour cimenter la cohésion nationale et l'unité des congolais dans une démarche fondée sur la défense de la patrie.

Dans un bulletin publié en ce début de février, le Ministre honoraire de l'Industrie, par le truchement de son mouvement politique, Le Centre, présente des observations pertinentes sur la situation sécuritaire et humanitaire de la partie orientale de la RD. Congo et propose une approche adaptée qui s'appuie sur des mesures concrètes pour barrer la route à l'agression rwandaise et favoriser le retour effectif et rapide de la paix.

Dans son élan, Germain Kambinga insiste sur la prise d'initiatives courageuses sur les fronts militaire et diplomatique qui vont aider à bouger les lignes. Sur le plan diplomatique, il préconise la création d'une Zone Tampon de Nations Unies étendue sur au moins 2 km au niveau de la frontière entre la RDC et le Rwanda, zone qui sera placée sous une forte surveillance de la Force Opérationnelle de l'Union Européenne (EUFOR) et de la Force Africaine en Attente (FAA).

Au plan militaire, Le Centre de Kambinga recommande la mise en place d'un Desk stratégique devant comprendre des officiers militaires retraités pour une réflexion poussée qui puisse aider à contrer le Rwanda et à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée nationale. Dans son schéma, il souligne également la nécessité de pouvoir organiser les états généraux des services de sécurité en RDC. Un cadre qui devra permettre d'engager, selon lui, des réformes profondes allant dans la dynamique d'éradiquer la trahison au sein de l'armée et de consolider la stratégie de défense.