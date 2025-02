Afrique: CAN 2025 - Que peuvent les revenants ?

Le Gabon, le Benin, l'Ouganda, le Botswana et le Zimbabwe reviennent à la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies après avoir manqué au moins la dernière édition disputée l'année dernière en Côte d'Ivoire. Zoom sur les chances de ces formations qui ne manquent pas d'ambitions.

Gabon : Défis immenses face au Cameroun et à la Côte d'Ivoire

Le Gabon s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025, en terminant deuxième du groupe B avec 10 points, derrière le Maroc (18 points). Le Gabon renoue avec la CAN après avoir manqué la dernière édition en Côte d'Ivoire. Sa dernière participation remonte à l'édition 2021 au Cameroun où l'équipe alors dirigée par le français Patrice Neveu avait été éliminée en huitième de finale par le Burkina Faso.

Logé dans le groupe F, l'équipe conduite par Thierry Mouyouma n'a pas été gâtée par le tirage puisqu'elle se retrouve en compagnie du Cameroun, 5 fois vainqueur de la compétition, de la Côte d'Ivoire, trois fois vainqueur et tenante du titre et du Mozambique. Les Panthères qui participent à leur neuvième Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies ont cependant plus d'un tour dans leur sac et pourront compter non seulement sur leur bloc solide en construction mais aussi sur des individualités telles que Pierre Emerick Aubameyang, Denis Bouanga, Jim Allevinah, Delor Kanga... pour sortir de ce groupe difficile.

Benin : s'inspirer de l'exploit de 2019

Le Benin revient à la CAN CAF TotalEnergies après avoir manqué les deux précédentes éditions en Côte d'Ivoire et au Cameroun. La dernière participation du pays d'Afrique de l'Ouest remonte à 2019 en Egypte où l'équipe avait réussi l'exploit d'atteindre les quarts de finale. Une première pour la formation qui connaitra sa cinquième participation au Maroc.

Le Benin s'est qualifié de justesse pour la CAN 2025 en terminant deuxième du groupe D des éliminatoires avec 8 points, à égalité avec le Rwanda (3ème) mais avec une meilleure différence de buts, et derrière le Nigéria (11 points).

La tâche s'annonce ardue pour les Guépards, logés dans la poule D en compagnie du Sénégal, vainqueur de l'édition 2021, de la République Démocratique du Congo, demi-finaliste de la dernière édition et du Botswana. Mais l'équipe pourra compter sur l'expérience de son coach, Gernot Rohr qui avait permis aux Super Eagles du Nigéria d'obtenir la médaille de bronze lors de l'édition 2019 en Egypte. Le capitaine Steve Mounié et ses coéquipiers s'inspireront aussi de leur parcours de 2019 qui les a vus déjouer plusieurs pronostics.

Zimbabwe : de gros calibres au menu

La dernière participation du Zimbabwe à la CAN CAF TotalEnergies remonte à l'édition 2021 au Cameroun. L'équipe qui avait terminé quatrième de la poule B avec 3 points, derrière le Malawi (4 points), la Guinée (4 points) et le Sénégal (5points) avait été éliminée dès le premier tour.

Le Zimbabwe s'est qualifié pour la CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025 en terminant 2ème de la poule J avec 9 points, derrière le Cameroun (14 points). Les Warriors ont réussi l'exploit de surclasser le Kenya (6 points) et surtout la Namibie qui avait atteint les huitièmes de finale l'année dernière en Côte d'Ivoire.

Logés dans le groupe B, le coach Michael Nees et ses poulains auront fort à faire face à l'Egypte, nation la plus titrée de la compétition avec 7 trophées, l'Afrique du Sud, troisième lors de la dernière édition et l'Angola, quart de finaliste l'année dernière. Mais ils pourront s'appuyer sur leur bloc compact et leur collectif soudé pour créer la surprise dans cette poule difficile.

Ouganda : les éliminatoires comme référence

La dernière participation de l'Ouganda en Coupe d'Afrique des Nations remonte à 2019 en Egypte. Cette année-là, les Cranes avaient terminé leur parcours en huitièmes de finale après avoir fini deuxième du groupe A avec 4 points, derrière le pays hôte l'Egypte (9 points) et devant la RDC, troisième avec 3 points. Battu 1-0 par le Sénégal en huitième, le pays n'a pas pu accrocher un ticket pour les deux prochaines éditions jouées au Cameroun (2021) et en Côte d'Ivoire (2023).

L'Ouganda a réalisé une excellente performance lors des éliminatoires terminant deuxième de la poule K avec 13 points, derrière l'Afrique du Sud (14 points). Les Cranes ont réalisé un bilan de quatre victoires, un match nul et une défaite. Suffisant pour assurer une certaine confiance dans la perspective de la phase finale prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Logé dans le groupe C, l'Ouganda retrouve deux monstres du football africain que sont le Nigéria (trois trophées de la CAN) et la Tunisie, vainqueur en 2004 mais aussi la Tanzanie, son voisin d'Afrique de l'Est et son associé dans l'organisation de la CAN CAF TotalEnergies 2027.

La tâche s'annonce donc ardue pour Paul Put et ses joueurs qui pourront néanmoins s'inspirer du parcours remarquable de l'équipe qui l'avait menée jusqu'en finale en 1978. L'Ouganda était aussi demi-finaliste de la CAN en 1962.

Botswana : petit poucet, potentiel à craindre

Au Maroc, le Botswana connaîtra seulement sa deuxième phase finale de Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies. L'unique participation du pays remonte à 2012, édition coorganisée par le Gabon et la Guinée Equatoriale. Le pays avait été éliminé dès le premier tour, terminant dernier du groupe D avec 0 point derrière la Guinée (4 points), le Mali (6points) et le Ghana (7 points).

13 ans après, les Zèbres reviennent avec beaucoup plus d'ambitions après un exploit lors des éliminatoires où ils ont dû surclasser le Cap Vert et la Mauritanie, deux équipes présentes lors de la dernière édition, pour occuper la deuxième place dans le groupe C avec 8 points derrière l'Egypte (14 points). Leur double succès crucial face au Cap-Vert, quart de finaliste de la dernière CAN lors de ces éliminatoires est la preuve que Thabang Vicent Sesinyi et ses coéquipiers ont de quoi inspirer la méfiance de leurs adversaires du groupe D, que sont le Sénégal, la République Démocratique du Congo et le Benin.