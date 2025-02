Guinée: Conakry - À la rencontre des pêcheurs artisanaux - Voici ce à quoi ils sont confrontés quotidiennement

Ce lundi 03 février 2025, nous avons fait une immersion au port de Bonfi situé dans la commune de Gbessia en banlieue de Conakry. Sur les lieux, nous nous sommes entretenus avec des pêcheurs artisanaux qui nous ont expliqué la situation de leur activité, tout en évoquant des difficultés auxquelles ils sont confrontées.

Alhassane Bangoura est l'un d'eux, il explique leur quotidien en accusant un bateau pêcheur qui les empêche de travailler.

<< Notre travail actuellement est difficile. Le bateau qui est sur la mer nous fatigue trop, c'est pour cela avoir des poissons à l'heure là, c'est tout à fait un problème. Tu peux dépenser 8 millions, 9 millions, tu part, et tu te retourne sans pouvoir pêcher. Si le bateau vient, il ramasse tout, en ce temps nous qui se débrouillons, nous pouvons rester comme ça sans rien obtenir. Dans les conditions normales, il (bateau) doit laisser une distance de 200 à 220 kilomètres entre nous. Mais, s'il vient jusqu'à 80 kilomètres, les poissons ne seront plus visibles. Car, cette affaire de poissons maintenant, ce n'est plus comme avant. Donc, nous demandons aux autorités de nous éloigner ce bateau un peu pour qu'on puisse mieux travailler >>, a-t-il demandé.

Même cris de coeur chez Sékou Bangoura, également pêcheur. Il énumère quelques difficultés auxquelles ils sont confrontées quotidiennement.

<< Notre boulot n'est pas du tout facile en ce moment, parce que ce n'est plus comme avant. À l'heure là, les pirogues sont nombreux, et les dangers se sont aussi multipliés sur la mer. Il n'y a personne qui peut nous aider, nous nous entre aidons nous-mêmes. En pêchant, nous rencontrons des pierres, des fers de bateau et toutes sortes de dangers. Donc, plein de difficultés, mais nous n'avons pas de choix, si non de se patienter, parce que c'est à travers ça nous gagnons notre dépense. Moi je pêche toutes sortes de poissons >>, a-t-il confié.

Il termine en demandant à l'État de les aider à avoir des matériels notamment des machines.