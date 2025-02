Ethiopie: Le pays et la République tchèque s'engagent à renforcer leur coopération économique

Addis Ababa — Le ministre éthiopien des affaires étrangères et le vice-ministre de l'industrie et du commerce de la République tchèque ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération économique dans les domaines du commerce, de l'investissement et dans d'autres secteurs.

Le ministre d'État Mesganu Arga s'est entretenu avec J. Kavalírek, vice-ministre de l'industrie et du commerce de la République tchèque, en marge de la consultation politique entre l'Éthiopie et la République tchèque qui s'est tenue à Prague.

Selon le ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mesganu a souligné la nécessité de renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays, en particulier dans les domaines de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'investissement, de l'eau et de l'énergie, et de l'industrie manufacturière.

En outre, les deux parties ont convenu de l'importance d'accélérer la mise en oeuvre du projet d'accord pour l'établissement de la Commission économique mixte dans le but de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.