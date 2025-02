Sénégal: Les internes vont se joindre à la grève du SAMES par un port de brassards rouges, les 14 et 17 février

Dakar — L'Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal (AJAIHS) a annoncé avoir décidé de se joindre à la grève du Syndicat des médecins autonomes du Sénégal (SAMES), en annonçant avoir décrété 48 heures de port de brassards rouges les 14 et 17 prochains, pour protester contre la non prise en charge, disent-ils, de leurs revendications.

« Le combat étant inséparable de celui du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) », l'Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal l'AIAIHS « se joindra à la grève générale les 18 et 19 février 2025 », écrit-elle dans un communiqué.

« Au-delà de cette action, l'association décrète 48 heures de port de brassards rouges les vendredi 14 et lundi 17 février », ajoute-t-elle dans un communiqué.

L'Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal dit constater « l'absence de prise en charge de ses revendications par la tutelle », « trois mois » après la rencontre de son bureau avec le ministre de la Santé et de l'Action sociale.

Elle « compte de manière ferme et déterminée jouer sa partition et espère inspirer toutes les composantes du système sanitaire à l'union sacrée autour de la résolution [de] problèmes communs qui semblent paradoxalement être les moins prioritaires dans l'exercice de la rupture tant annoncée et dans la construction d'un Sénégal souverain, juste et prospère ».