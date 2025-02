Sénégal: Un administrateur d'entreprise ayant vécu en Chine - « Nous avons tout à gagner à s'inspirer du modèle chinois »

Tivaouane — L'ingénieur des textiles Doudou B. Thiaw, membre du conseil consultatif de la commune de Tivaouane (ouest), estime que le Sénégal a « tout à gagner » à s'inspirer du modèle économique chinois, porté par un développement minutieusement planifié, avec des résultats au bout de quelques décennies.

« Le Sénégal a tout à gagner à s'inspirer du modèle chinois », a notamment dit dans un entretien avec l'APS, l'ancien conseiller spécial du directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des grands travaux (APIX) pour les zones économiques spéciales, récemment coopté au sein du conseil consultatif de la commune Tivaouane.

« La Chine a beaucoup investi dans l'éducation, la formation, la recherche et dans la prospection », a relevé Doudou B. Diaw, devenu consultant et administrateur de société après un passage à l'APIX.

La Chine, pays dans lequel il a vécu pendant plusieurs décennies, « s'est construit pas à pas, en prenant le temps d'apprendre des autres pays plus développés technologiquement dans les années 60, 70, notamment l'ex-Union soviétique, le Japon (via) les émigrés chinois qui avaient étudié en Europe, aux USA etc. »

Le pays de Mao qu'il a visité pour la première fois en 1984 et dont il parle la langue, s'est métamorphosé au fil des années.

« Quand j'ai débarqué pour la première fois [en Chine], non loin de l'aéroport, on pouvait apercevoir des ânes en divagation. Mais quelques décennies plus tard, j'ai du mal à me souvenir de l'endroit en question », raconte-t-il.

A la base de ce développement, il souligne une « discipline fondamentale » et le choix de la Chine de « beaucoup investir dans l'éducation, la formation, la recherche et dans la prospection ».

« Au début, la qualité [de ses produits] n'était pas des meilleures, à part ceux qui étaient exportés surtout vers les USA, mais en maîtrisant les technologies, elle a pu améliorer et même innover », note-t-il.

De son point de vue, « s'il y a quelque chose qui a facilité l'envol de la Chine, c'est bien la discipline ».

« Cette discipline, relève-t-il, traverse tous les maillons de la chaîne : des ouvriers aux manufacturiers en passant par les ingénieurs et les managers, les vertus de la discipline rythment l'environnement de toutes les structures publiques ».

Thiaw précise que cette discipline ne se traduit « pas seulement en termes de politesse - à opposer à l'impolitesse -, mais surtout en termes de rigueur dans l'exécution et le suivi des projets et programmes, dans le focus sur les objectifs qui ont été bien pensés, bien définis, clairs et bien explicités à tous les acteurs, pour un soutien total et collectif ».

« Cela veut dire qu'en tant que pays, la Chine sait ce qu'elle veut, où elle veut aller et mise sur ses filles et fils qui ont les capacités d'élaborer des stratégies qui permettent de produire des résultats dans les délais », a-t-il fait valoir.

Insistant sur les vertus de la planification économique, l'ancien étudiant de la China Textiles University souligne que « c'est à nous de savoir ce que nous voulons devenir dans une ou deux générations, [d'] élaborer une stratégie, de choisir les moyens d'y arriver, d'aller chercher les moyens et faire focus ».

« Il nous faut développer nos industries et devenir une destination privilégiée pour autant de produits que possible », a-t-il poursuivi, évoquant la nécessité de mettre en place « de l'ingénierie pour structurer notre économie et la développer ».

Il dit toutefois avoir l'impression, par moments, que « le Sénégal ne connait pas bien la Chine et ne sait même pas comment profiter de manière optimale de ses relations avec la Chine ».

« En tant que premier pays à signer l'initiative [chinoise] 'La Ceinture et la Route', le Sénégal aurait dû faire beaucoup mieux avec la Chine », estime Doudou B. Thiaw.

Il laisse entendre, par exemple, que le Sénégal aurait pu mettre à profit sa position de vice-président du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac ) qu'il a occupée pendant des années, pour s'inspirer de ce pays qui, en moins d'un demi-siècle, est passé d'un pays du Tiers-monde à l'une des plus grandes économies du monde.