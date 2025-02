Maroc: Casablanca - Lancement de sessions de formation au profit des commerçants

Casablanca — La Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de Casablanca-Settat (CCISCS) a lancé mardi des sessions de formation au profit des commerçants et dirigeants de petites entreprises, en partenariat avec le groupe Attijariwafa Bank.

Ces formations ciblées s'inscrivent dans le cadre du plan d'action annuel de ladite chambre, lequel accorde une importance cruciale à la formation et la formation continue, et ce, en vue d'améliorer les compétences managériales des entrepreneurs et, ce faisant, renforcer la compétitivité des petites entreprises.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de Casablanca-Settat, Hassane Berkani a indiqué que cette formation programmée en une série de sessions s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat conclue avec le groupe Attijariwafa Bank dans le but d'accompagner l'activité des entreprises affiliées à la chambre et favoriser leur essor.

Il a mis en avant l'apport de cette formation et sa contribution positive dans l'amélioration des compétences managériales des entrepreneurs et autres commerçants et ce, à la faveur de l'expertise fournie par le réseau des centres "Dar Al Moukawil" d'Attijariwafa Bank.

Détaillant le programme des sessions de formation, il a cité, entre autres, la compatibilité, la gestion, la fiscalité, l'e-commerce ou encore l'import-export, incitant les commerçants et les dirigeants des petites entreprises à saisir cette opportunité de perfectionnement de leurs compétences.

A noter que le lancement des sessions de formation a coïncidé avec l'inauguration d'un centre spécialisé dans la digitalisation et la gestion relevant de la CCISCS et destiné à former en la matière les dirigeants d'entreprises affiliées à la chambre.