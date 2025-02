Maroc: Forum d'Arabsat à Marrakech - Les dernières avancées en télécommunications satellitaires mises en lumière

Marrakech — Les dernières avancées en matière de télécommunications satellitaires et les projets futurs du secteur sont au coeur du 16è Forum de l'Organisation arabe des communications par satellite "Arabsat", dont les travaux se sont ouverts mardi à Marrakech.

Organisé sous l'égide du ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration, cet événement de deux jours constitue une plateforme d'échange sur les défis et perspectives de ce secteur, ainsi que sur les technologies émergentes.

Intervenant à cette occasion, le PDG d'Arabsat, Alhamedi Alanezi, a souligné que cette rencontre se veut une occasion idoine pour les opérateurs du secteur d'explorer de nouvelles initiatives et produits pour renforcer l'autonomie des pays arabes et africains dans le domaine spatial.

Il a, dans ce sens, mis en avant le rôle clé du Maroc dans le développement des services d'Arabsat, notamment en matière de diffusion et de communication satellitaires.

Dans le même sillage, Yasser Hassan, directeur des opérations de transmission d'Arabsat, a abordé la stratégie et les projets futurs, mettant l'accent sur l'amélioration des infrastructures et la mise en orbite de trois nouveaux satellites, en l'occurrence Badr-7 (prévu pour 2027), Badr-9 (2028) et un troisième en partenariat avec Hellas Sat.

Pour sa part, Don Claussen, PDG d'Engineering iDirect, s'est attardé sur les principaux défis du secteur, notamment l'amélioration de la qualité des services, l'adoption des nouvelles technologies comme la 5G et l'informatique en cloud, ainsi que la maîtrise des coûts pour renforcer la compétitivité.

Réunissant des acteurs majeurs du secteur, des experts et des partenaires de l'Organisation arabe des communications par satellite, ce forum constitue également une occasion pour la mise en avant de l'engagement du Maroc, membre fondateur d'Arabsat, et sa contribution active au sein des instances de l'organisation.

Créée en 1976 par les États membres de la Ligue arabe, l'organisation "Arabsat" diffuse plus de 500 chaînes de télévision et 200 stations de radio dans plus de 80 pays, touchant plus de 170 millions de téléspectateurs au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.