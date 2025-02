Ile Maurice: Le Royaume-Uni sous pression diplomatique et financière

Le dossier des îles Chagos continue d'être un sujet brûlant sur la scène internationale. Alors que le Royaume-Uni a entamé le processus de restitution de cet archipel à Maurice, plusieurs enjeux politiques, militaires et économiques émergent. La presse internationale rapporte les derniers développements autour de cet accord qui suscite à la fois espoirs et inquiétudes.

David Lammy en discussion avec les États-Unis

Selon Bloomberg, le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, prévoit son homologue, Marco, pour discuter des implications de l'accord sur la souveraineté des Chagos. Cette rencontre intervient alors que la base militaire de Diego Garcia, située dans l'archipel, revêt une importance stratégique pour les États-Unis et le Royaume-Uni.

Diego Garcia est une base clé pour les opérations militaires américaines dans l'océan Indien, jouant un rôle essentiel dans la surveillance maritime et les interventions militaires au Moyen-Orient et en Asie. Washington suit donc de près les négociations entre Londres et Maurice, et certains responsables américains, dont Marco Rubio, veulent s'assurer que l'accord ne compromette pas la présence militaire américaine dans la région.

Une question de souveraineté et d'influence géopolitique

Le Daily Express met en lumière les critiques émises par certains hommes politiques britanniques quant à cet accord. Parmi eux, l'ancien Premier ministre, Boris Johnson, s'est vivement opposé à la restitution des Chagos à Maurice, affirmant que cela représenterait une «erreur stratégique colossale». Certains conservateurs craignent que cette décision ouvre la porte à une influence chinoise accrue dans l'océan Indien, bien que Maurice ait affirmé son engagement à préserver la stabilité dans la région. Londres a toutefois maintenu sa position, soulignant que l'accord avec Maurice prévoit le maintien de la base de Diego Garcia sous contrôle militaire conjoint avec les États-Unis pour une période initiale de 99 ans.

Un coût estimé à neuf milliards de livres pour le Royaume-Uni

L'un des points les plus controversés reste le coût financier de cet accord. Selon The Independent, le Royaume-Uni devra débourser environ neuf milliards de livres sterling pour mener à bien cette transition. Ce montant inclut des compensations pour les Chagossiens exilés, ainsi que des coûts logistiques liés au transfert de souveraineté et à l'adaptation des infrastructures militaires sur place.

Cependant, le gouvernement britannique n'a pas précisé comment il compte financer cet accord, ce qui soulève des inquiétudes au sein du ministère de la Défense. Certains observateurs redoutent que les budgets militaires déjà sous pression soient contraints d'absorber ces coûts, compromettant ainsi d'autres projets de défense.

Alors que l'accord entre Maurice et le Royaume-Uni continue de susciter des débats, les prochaines étapes seront cruciales pour définir l'avenir des Chagos. La rencontre entre David Lammy et Marco Rubio pourrait donner plus de clarté sur les garanties sécuritaires liées à Diego Garcia, tandis que Londres devra répondre aux préoccupations financières et politiques soulevées par l'opposition britannique.