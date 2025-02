Congo-Kinshasa: Denis Mukwege recommande la coupure d'aide militaire et financière au Rwanda

Le Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix estime qu'il y a urgence de couper l'aide militaire et financière au Rwanda et de lui imposer des sanctions économiques, afin de mettre fin à l'agression de la RDC. Selon lui, l'exploitation des ressources naturelles est le véritable nerf de cette guerre dans la partie est de la RDC.

Dans un message intitulé « Arrêtez les massacres des congolais, la paix est possible » et publié ce mardi 4 février, Dr Denis Mukwege déplore la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC.

Le Prix Nobel de la Paix condamne « fermement cette nouvelle attaque du Rwanda-M23 à Goma mais aussi le silence complice et l'inaction de la communauté internationale face aux graves violations des droits de l'homme et des droits humanitaires commis en RDC ».

« Une fois de plus, la communauté internationale ne dira pas qu'elle ne savait pas », lance le Docteur Denis Mukwege.

Il affirme que depuis des années, des rapports de l'ONU pointent du doigt la responsabilité du Rwanda dans l'organisation et la conduite de ces guerres. Mais à ce jour, regrette-t-il, rien de significatif n'a été fait pour arrêter ces graves violations du droit international et humanitaire.

Tout au contraire, déplore-t-il, l'Union européenne et plusieurs pays occidentaux ont maintenu leur coopération avec le Rwanda et continuent de financer indirectement, à coup de millions de dollars, ses expéditions guerrières et mortifères en RDC ainsi que le pillage de ses ressources minières.

Et pourtant, ajoute-t-il, les solutions existent pour arrêter durablement cette catastrophe.

Le Dr Denis Mukwege appelle les Congolais à l'unité autour de la paix à travers des initiatives de la CENCO et de l'ECC et d'une Conférence internationale sur la paix.