Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 février 2025

Les MAE du G7 exhortent la RDC et le Rwanda à retourner à la table des négociations

Ce 03 février, dans une note conjointe publiée par le département d’Etat américain, les ministres des Affaires étrangères du G7 de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis d’Amérique, de la France, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni, ainsi que le Haut Représentant de l’Union européenne ont condamné fermement l’offensive du M23 soutenue par le Rwanda dans l’est de la République démocratique du Congo. Ils ont déploré la prise de Minova, de Saké et de Goma, ainsi que l’intention du M23 de poursuivre son expansion dans le Sud-Kivu.

Il faut noter que le processus de Luanda visant à désamorcer les tensions entre la RDC et le Rwanda et ramener la paix dans l’est de la RDC n’a pas encore porté ses fruits. Ainsi, les ministres des Affaires étrangères du G7 souhaitent à « toutes les parties de retourner sur la table des négociations et d’honorer leurs engagements dans le cadre du Processus de Luanda ». (Source allAfrica)

Cameroun : Indignation après la peine avec sursis de la tortionnaire de Yaoundé

Ce verdict du Tribunal de Grande Instance du Mfoundi suscite une incompréhension totale. La psychologue de la CRTVweb, reconnue coupable d’actes de torture sur une fillette de 9 ans, écope d’une peine d’un an avec sursis. Une sentence qui, selon de nombreux observateurs est en total décalage avec la gravité des faits.

« C’est une honte pour notre justice ! » s’indigne @MarieNjock sur X (anciennement Twitter). « Comment peut-on infliger de telles souffrances à une enfant et s’en tirer avec du sursis ? » Sur Facebook, les réactions sont tout aussi virulentes. « Cette décision est une insulte à toutes les victimes de maltraitance », commente Serge Kamdem, activiste des droits de l’enfant. (Source 237online)

Côte d’Ivoire/Attaques terroristes de Grand-Bassam : les accusés rejettent en bloc les faits devant la Cour d'appel

Abidjan-Le procès en appel de quatre accusés condamnés à perpétuité pour des faits d'attentat djihadiste de Grand-Bassam ayant fait 19 morts en 2016, a repris ce lundi 3 février 2025 après une suspension le vendredi 17 mai 2024 en raison de l’absence d’avocats pour leur défense.

Kounta Sidi Mohamed, Cisse Hantao Ag Mohamed, Cisse Mohamed et Barry Hassan ont comparu devant la Cour, cette fois, assistés de leur avocat, Me Zady Jonas.

Tour à tour, les prévenus ont expliqué, à la barre, avoir fait appel du jugement en première instance, parce qu'ils ne sont pas des "djihadistes", ajoutant même qu'ils ne connaissent pas Kounta Abdallah dit Kounta Dallah, le présumé cerveau de l'attaque en fuite. (Source Fratmat)

Gabon : La Société du patrimoine rectifie la SEEG sur l’origine de la coupure générale du 2 février 2025

Dans un communiqué publié ce lundi 5 février 2025, la Société de Patrimoine a tenu à corriger une information relayée par la Société d’Énergie et d’Eau du Gabon (SEEG) concernant l’origine de la coupure générale d’électricité survenue le dimanche 2 février 2025 dans le Grand Libreville. Contrairement aux affirmations de la SEEG, le dysfonctionnement ne serait pas survenu à la centrale thermique d’Alénakiri, mais plutôt à celle d’Akournam, qui appartient directement à la SEEG.

Une précision nécessaire pour situer les responsabilités. Cette mise au point intervient après la publication d’un premier communiqué de la SEEG, dans lequel l’entreprise évoquait un incident survenu à la centrale thermique d’Alénakiri, entraînant une panne affectant une grande partie des usagers du Grand Libreville. Cependant, selon la Société de Patrimoine, ce serait en réalité la centrale d’Akournam, propriété exclusive de la SEEG, qui aurait été à l’origine de l’interruption massive du service électrique. (Source GabonMediaTime)

Affaire DGID au Benin : Blaise Salanon dénonce « une peine de mort déguisée » et se tourne vers Talon

Condamné à 30 ans de réclusion criminelle dans une affaire de détournement de fonds à la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID), Blaise Salanon refuse de se taire. Dans une lettre adressée au président Patrice Talon et évoquée par La Nouvelle Tribune, il clame son innocence et implore une révision de son procès, qu’il qualifie d’« inique ».

Détenu depuis le 11 octobre 2019, Blaise Salanon a vu son sort scellé le 23 janvier 2025 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). La sentence est implacable : trois décennies derrière les barreaux, une amende d’un milliard de francs CFA et une obligation solidaire de rembourser sept milliards avec un autre ex-régisseur de la DGID. Pour couronner le tout, tous ses biens ont été saisis. (Source Beninwebtv)

Tchad: les députés font leur première rentrée au sein de la nouvelle Assemblée nationale

Au Tchad, c’en est officiellement fini du Conseil national de transition. Place ce mardi 4 février à l'Assemblée nationale, issue des législatives du 29 décembre dernier. Les députés font leur première rentrée ce mardi matin au Palais de la Démocratie.

Au Tchad, la cérémonie d'installation de la nouvelle Assemblée a commencé par un mot du secrétaire général du Conseil national de transition (CNT). Un dernier passage de relais entre l’organe qui avait remplacé l’Assemblée nationale après la mort du président Idriss Déby Itno en 2021. (Source RFI)

Inquiétude en Guinée deux mois après la disparition d'un journaliste

Un collectif pour la liberté de la presse en Guinée a exprimé sa "profonde inquiétude" deux mois après la disparition d'un journaliste d'investigation critique du pouvoir.

Habib Marouane Camara "a été enlevé dans des circonstances alarmantes, suscitant des craintes quant à sa sécurité et à son bien-être", explique le collectif de journalistes Alumni Guinée dans un communiqué lundi soir, dénonçant "une atteinte grave aux droits humains et à la liberté de la presse." (Source VOA Afrique)

Maroc : le Parlement approuve 27 accords internationaux

Au-delà de l’approbation de 27 accords internationaux par le Maroc, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a affirmé que l’ambition du Maroc ne réside pas dans la multiplication des accords, mais plutôt dans la conclusion de partenariats porteurs de sens, alignés sur une vision stratégique à long terme et répondant à des objectifs précis.

La Chambre des représentants du Maroc a approuvé lundi à l’unanimité 27 accords internationaux, lors d’une séance législative présidée par son président Rachid Talbi Alami, et à laquelle a participé le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita.

Intervenant lors de cette séance, M. Bourita a expliqué que ces accords s’inscrivent dans le droit fil des engagements internationaux du Maroc et de la vision du Roi Mohammed VI de renforcer la coopération et les partenariats. (Source apanews)

Congo : signature d’un protocole d’accord tripartite en vue de sécuriser les communications maritimes

La République du Congo qui abrite l’un des ports les plus importants d’Afrique, œuvre à moderniser l’ensemble de ses infrastructures de communication afin de prévenir les cybermenaces de plus en plus fréquentes. A ce titre, un protocole d’accord a été signé le 31 janvier dernier, au siège de l’Agence de régulation des postes et communications électroniques (ARPCE) avec le Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) et la marine marchande en vue de renforcer la surveillance et le contrôle des communications électroniques dans les eaux maritimes congolaises.

Le Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) et la Direction générale de la marine marchande (DIGEMAR) ont signé, des accords avec l’Agence de régulation des postes et communications électroniques (ARPCE) pour renforcer la surveillance et le contrôle des communications électroniques dans la zone portuaire et les eaux maritimes congolaises. Ces accords signés le 31 janvier 2025 visent à garantir une gestion optimale des équipements de communication maritime et d’assurer leur conformité aux normes internationales en vigueur. (Source africa24)

Impact de l’arrêt de l’aide au développement par Donald Trump : Le PM sénégalais Ousmane Sonko prône l’autosuffisance économique

L’arrêt de l’aide au développement des pays africains par Donald Trump commence à avoir des répercussions au Sénégal. Lors d’une déclaration à Fass Touré, le Premier ministre Ousmane Sonko a révélé que plusieurs projets ont été suspendus, notamment un programme de plus de 500 millions de dollars, soit plus de 316 milliards de francs CFA.

Ousmane Sonko, fervent défenseur du développement par nos propres moyens, estime que le Sénégal ne doit pas dépendre des aides extérieures pour assurer son essor économique. Il propose ainsi un modèle qui repose sur une industrialisation endogène et une exploitation optimale des ressources locales. (Source RTS)