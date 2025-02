Addis Ababa — Le sénateur de la Fédération de Russie et membre du Bureau du Conseil suprême de Russie Unie, Andrey Klimov, a déclaré que les discussions et la coopération entre les BRICS et les partis africains sont cruciales pour obtenir des résultats concrets.

Selon lui, les discussions et la coopération entre les partis politiques dirigeants des BRICS et d'autres partis politiques africains permettront d'obtenir des résultats concrets dans un avenir proche.

L'année dernière, par exemple, la Russie a accueilli un forum de ce type pour les membres de la famille des BRICS, a déclaré M. Klimov, ajoutant qu'il y avait des représentants de différents partis politiques, y compris le Parti de la prospérité de l'Éthiopie.

« C'est un bon signal, mais nous aimerions aller plus loin », a-t-il souligné.

Lors du forum de Vladivostok, les partis - non seulement le Parti de la prospérité, mais aussi des partis comme le Congrès national africain et le parti algérien, ainsi que d'autres - ont discuté de beaucoup de choses, a déclaré M. Klimov.

"Nous espérons obtenir des résultats plus concrets de ce type de coopération, que ce soit au sein de la famille des BRICS ou dans le cadre de notre coopération avec les partis africains, dans un avenir proche

"Nous en avons discuté avec le président du Parti de la prospérité et premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, et il a soutenu cette idée.

M. Klimov espère que la table ronde, avec la participation du parti au pouvoir en Russie, Russie Unie, pourra trouver des moyens de résoudre les problèmes de l'Afrique.

Il existe de nombreux défis en Afrique, notamment en matière de sécurité numérique et d'environnement, qui nécessitent une coopération entre différents acteurs tels que la Russie pour les résoudre, a-t-il ajouté.

"Il y a une longue liste de choses que nous devons résoudre avant de pouvoir dire que nous avons une sécurité stable en Afrique ; et la stabilité de l'Afrique est une très bonne base pour tout le reste, y compris la coopération mutuelle, la coopération fructueuse entre les pays d'Afrique et la Fédération de Russie.

M. Klimov a également déclaré que le Parti de la prospérité au pouvoir en Éthiopie, le plus grand parti politique d'Afrique avec plus de 15 millions de membres, est important pour l'Éthiopie et l'Afrique.

En ce qui concerne les relations éthio-russes, le sénateur et membre du bureau a déclaré que les relations entre la Russie et l'Éthiopie étaient absolument bonnes.

La récente participation de la délégation du parti au pouvoir en Russie au deuxième congrès du Prosperity Party a également créé une plateforme de discussion entre les représentants des partis.

L'émergence du Prosperity Party en tant que plus grand parti politique d'Afrique contribue grandement à la stabilité de l'Éthiopie, a-t-il fait remarquer.

Cela signifie qu'il y a un membre du parti sur dix Éthiopiens, a-t-il déclaré, soulignant que « c'est un bon instrument pour comprendre les situations dans les régions, pour comprendre la vision des gens ordinaires, pour comprendre les moyens appropriés de résoudre tel ou tel problème au sein de votre fédération ».