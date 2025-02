Soudan: Le Mouvement Populaire Helou commet le plus grand massacre humain contre des civils à Kadugli

Kadugli — Vu comme est une extension de ses crimes contre le citoyen sans défense, et ce n'est pas la première fois, car les citoyens de la ville de Kadugli ont été choqués par le bombardement et les attentats à la bombe du Mouvement Populaire / Nord d'Al-Helou qui a entraîné la mort de plus de cinquante citoyens innocents, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, à la suite des bombardements délibérés et perfides ciblant le citoyen dans son logement et sa pension.

Dans un communiqué de presse, le général Faisal Mukhtar Al-Sayer, commandant de la 14e division d'infanterie, a qualifié l'incident de bombardement et de malheureux et de lâche, déclarant que les forces armées et d'autres forces régulières étaient capables de contrôler la montagne et de détruire les positions ennemies, leur infligeant de lourdes pertes en vies humaines et en biens.

Soulignant la capacité et la préparation des forces armées, du Service de renseignements généraux , de la police et des personnes en alerte à réagir de manière décisive.

Il a déclaré : « Nous avons tendu la main pour la paix, et le Soudan peut accueillir tout le monde, mais honte à ceux qui commettent délibérément des trahisons», s'engageant à restaurer tous les lieux souillés et à nettoyer chaque centimètre carré./ OSM