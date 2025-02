Ile Maurice: PQ / Remplacement des tuyaux - La FCC enquête sur les Rs 700 M

Patrick Assirvaden, ministre de l'Énergie et des services publics, a répondu à une question de la députée Anabelle Savabaddy concernant l'approvisionnement en eau dans la circonscription n°4 (Port-Louis-Nord-Montagne-Longue) et les mesures prises au cours des dix dernières années pour résoudre les problèmes d'eau dans cette zone. Il a également évoqué les retards dans la remise en état des routes après les travaux d'excavation réalisés par les autorités.

Concernant les mesures prises, le ministre a précisé qu'une liste détaillant les actions entreprises est en cours de compilation et sera prochainement déposée à la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Il dit regretter que, malgré les Rs 700 millions dépensées par la Central Water Authority (CWA) pour remplacer des tuyaux et pour la remise en état des routes, les travaux aient pris du retard, notamment dans la circonscription Port-Louis-Nord-Montagne-Longue. Le ministre a ajouté que, selon la CWA, les deux appels d'offres lancés en août et septembre 2024 pour la remise en état des routes dans la circonscription ont été annulés faute de réponses.

Un nouvel appel d'offres, d'un montant de Rs 70 millions, a été lancé et sera attribué prochainement. «Kot tou sa bann milion-la inn ale?», a demandé Anabelle Savabaddy, irritée. «Toutes les routes de ma circonscription sont dans un piteux état. Est-ce que vous comptez garder ces entrepreneurs en poste ?» En réponse, Patrick Assirvaden a indiqué que les Rs 700 millions dépensées par la CWA font l'objet d'une enquête de la Financial Crimes Commission et que les responsables devront en répondre devant la justice.