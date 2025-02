Madagascar: Parti Fivoi - Raffermissement de sa base après les élections communales

Avec sa performance remarquable aux dernières élections, le parti d'Antoine Rajerison a le vent en poupe et ambitionne d'aller encore plus loin dans sa conquête du pouvoir pour apporter sa révolution verte.

Après la plateforme Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina (IRMAR) et le parti Tiako i Madagasikara (TIM) de l'ancien président Marc Ravalomanana, le parti FIVOI du député d'Arivonimamo, Antoine Rajerison se trouve, compte tenu des résultats des dernières élections communales et conseillers communaux, en bonne position pour faire pencher le rapport de force dans ce contexte d'incertitude politique. Le FIVOI tiendra, ce jour, à Imerintsiatosika, une conférence de presse qui sera l'occasion pour ses leaders de présenter officiellement les maires et députés élus sous les couleurs du parti. Scrutée de près par les autres écuries politiques, la position du parti est également au menu durant l'événement.

Troisième voie

En effet, convaincu par sa révolution verte et le développement à partir de la base, Antoine Rajerison a toujours revendiqué son non affiliation à aucun des deux pôles politiques en compétition dans le pays au moins depuis ces deux dernières décennies. Malgré ses critiques du régime, le FIVOI a toujours gardé ses distances par rapport aux deux principales plateformes de l'opposition. « Nous sommes centristes et nous aspirons à jouer notre rôle de troisième voie », a d'ailleurs déjà indiqué le député de Miarinarivo malgré les différentes étiquettes qu'on lui colle. Une position qui lui a permis de séduire tous ceux qui sont las de la rivalité entre TIM et TGV. Et à la sortie de ces dernières élections, le FIVOI compte désormais raffermir sa base.

Maturité politique

Quoi qu'il en soit, fort de sa performance lors des élections législatives et des dernières élections communales, le parti FIVOI fait déjà trembler ceux qui dominent le débat politique dans le pays depuis ces dernières années. Il a surtout séduit les zones rurales de la région Analamanga où il a battu le parti Tiako i Madagasikara et présente des ramifications dans d'autres régions. En tout cas, le parti FIVOI fait preuve d'une maturité politique et ambitionne déjà de se présenter à des élections d'importante envergure. « À partir de maintenant, nous prendrons part à toutes les élections qui se dérouleront dans le pays », a en effet, déjà fait entendre son président national.