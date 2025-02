Madagascar: Secteur de la micro-finance - Soutien aux entrepreneurs ruraux face au problème de délestage

Les entrepreneurs ruraux composés d'agriculteurs, d'éleveurs et de pêcheurs ont un faible pouvoir d'achat pour acquérir des matériels et équipements servant à développer le secteur primaire.

Acteur incontournable dans le secteur de la microfinance, la SMMEC vient de conclure un partenariat avec le concessionnaire Madauto en vue d'apporter un soutien surtout face au problème de délestage. « Une facilitation sur l'acquisition des groupes électrogènes est ainsi offerte aux membres ou aux nouveaux clients de SMMEC. Des moteurs hors-bords et des motos ainsi que des pièces de rechange peuvent également être achetés à crédit dont le délai de remboursement varie de 12 à 36 mois. Ce qui permettra de développer les unités de production ou de transformation des petits entrepreneurs ou bien les activités des pêcheurs, sans oublier la facilitation d'accès dans des zones très reculées », a déclaré Ravo Fy Ramarosaha, le directeur général adjoint de cette institution de microfinance lors d'une conférence de presse hier à Andraharo.

Forte demande

Et lui de préciser que ces équipements et motos sont très prisés par les agriculteurs et les éleveurs qui constituent la majorité de sa clientèle. « Nous poursuivons notre engagement d'offrir des produits de qualité et des solutions financières adaptées aux besoins des membres qu'ils soient particuliers, salariés ou entrepreneurs », a-t-il continué. Pour sa part, le Coordinateur de Madauto, Benjamin Sabaté, a fait savoir que le concessionnaire travaille en partenariat avec la SMMEC depuis 2019.

« On a jugé nécessaire de renouveler ce partenariat car cet établissement est présent dans quasiment toute l'île tout en étant plus proche des entrepreneurs ruraux. Nous disposons également de la meilleure couverture au niveau national. Et actuellement, l'on constate une demande de plus en plus forte de groupes électrogènes pour s'alimenter en énergie. C'est une des solutions qu'on apporte face à la situation actuelle car c'est facile à installer », a-t-il conclu.