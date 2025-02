Congo-Brazzaville: Environnement - L'Allemagne et le pays envisagent de protéger la tourbière de Ngamakala

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a échangé, le 3 février à Brazzaville, au cours d'une audience, avec l'ambassadeur allemand Wolfgang Klapper, sur la protection de la tourbière de Ngamakala située dans le département du Pool.

Dans le cadre de la préservation des zones humides du Bassin du Congo, les deux personnalités ont discuté de la coopération entre les deux pays pour la protection des tourbières en général et en particulier celle de Ngamakana, situé à quarante-cinq kilomètres de la ville de Brazzaville, qui représente pour l'Allemagne un enjeu environnemental majeur.

« L'Allemagne va renforcer son engagement pour la protection des tourbières au Congo, qui jouent un rôle essentiel pour le climat mondial et c'est très important de les préserver. C'est grâce à l'engagement de madame la ministre qu'aujourd'hui le fonctionnement et l'importance des atouts naturels sont mieux confiés, voilà notre intention de renforcer notre engagement pour protéger ces zones humides très importantes », a indiqué Wolfgang Klapper, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République Fédérale d'Allemagne.

Au Congo, la tourbière de Ngamakala fait partie des écosystémique les plus fragiles et les plus importants du pays. Ces terres humides sont essentielles pour l'équilibre écologique et la gestion des ressources en eau, tout en constituant un puits de carbone majeur qui contribue à atténuer les effets climatiques.

Au cours de cet entretien, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a exprimé l'importance de ces écosystèmes pour le Congo et la région du Bassin du Congo, soulignant que leur préservation nécessite une coopération internationale renforcée. Elle a également mis en lumière les défis auxquels le pays fait face pour protéger ces zones sensibles tout en favorisant leur développement durable.

Par ailleurs, la présence de Hartmut Behrend, conseiller technique du projet protection adaptation des tourbières au Congo (Paco), a été remarquée lors de la rencontre entre la ministre Arlette Soudan-Nonault et l'ambassadeur d'Allemagne au Congo, Wolfgang Klapper.

En effet, le projet Paco est un partenariat stratégique entre le Congo et l'Allemagne. Il est financé par la GIZ, agence centrale du gouvernement fédéral allemand pour la mise en oeuvre de la politique de développement allemande et l'initiative internationale pour le climat (IKI). Ce projet vise à protéger les tourbières du pays en soutenant des initiatives de conservation, tout en offrant une solution face aux défis du changement climatique.

A travers ses partenaires GIZ et IKI, l'Allemagne s'est engagée depuis plusieurs années aux côtés du Congo dans cette lutte. Le projet Paco contribue à l'amélioration des capacités locales en matière de gestion des tourbières et des zones humides, tout en soutenant des actions concrètes pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

L'ambassadeur allemand a réaffirmé leur engagement envers la préservation des tourbières et des zones humides du Congo. Il a salué les efforts du gouvernement congolais dans la mise en place d'une politique environnementale ambitieuse et a exprimé le souhait de renforcer cette coopération, notamment en élargissant les projets de protection de la biodiversité et la gestion durable des écosystèmes.

« On nous a accordé d'inclure dans notre proposition la préservation de la petite tourbière de Ngamakana qui se trouve à quarante-cinq kilomètres de Brazzaville et qui est gravement menacé par les activités humaines telles que la construction des maisons, les activités agricoles, la pollution et la déforestation. Voilà l'urgence d'agir devant tout le monde pour présenter cette tourbière qui est parmi les plus vieilles au monde », a déclaré le diplomate allemand.

L'ambassadeur a également souligné l'importance de l'implication des communautés locales dans ces projets afin de garantir leur durabilité à long terme. Les deux parties se sont engagées à continuer à travailler ensemble pour préserver la tourbière de Ngamakana et d'autres zones humides essentielles du Bassin du Congo.

Signalons que la protection de ces écosystèmes ne relève pas seulement d'un enjeu national, mais aussi d'une responsabilité globale. Ainsi, la collaboration entre le Congo et l'Allemagne est essentielle pour garantir un avenir durable et résilient face aux défis climatique mondiaux.