Congo-Brazzaville: Environnement - Des recommandations pour structurer la filière assainissement

La première conférence sur l'assainissement urbain en République du Congo s'est achevée avec une série de recommandations structurées autour de quatre axes majeurs : gouvernance et cadre réglementaire, mobilisation des ressources et financements, sensibilisation et éducation, infrastructures et gestion des déchets.

Gouvernance et réglementation

Mettre en place une politique nationale d'assainissement, un cadre législatif structurant et un mécanisme de coordination des partenaires. L'opération "Ville-village et habitation propre" devrait devenir une loi contraignante.

Financements et ressources

Accélérer la recherche de financements innovants, faciliter l'accès aux fonds pour les ONG et accorder des subventions spéciales aux arrondissements pour renforcer l'implication communautaire.

Sensibilisation et éducation

Lancer des campagnes de sensibilisation, intégrer l'hygiène et l'instruction civique dans les programmes scolaires et créer des clubs d'assainissement dans les écoles et quartiers.

Infrastructures et gestion des déchets

Établir une cartographie nationale de l'assainissement, multiplier les points de collecte et les initiatives locales, encourager le tri sélectif et former des brigades communautaires pour assurer un suivi durable. Lors de la clôture des travaux, le ministre Juste Désiré Mondélé a insisté sur l'importance d'une action concertée, impliquant les autorités, les citoyens, les jeunes entrepreneurs et les partenaires internationaux.

« Cette conférence n'a pas été une simple messe de bonnes intentions, mais une véritable plateforme de concertation aboutissant à une feuille de route claire », a-t-il déclaré. Il a mis en avant la nécessité d'un développement harmonieux, incluant aussi bien les zones urbaines que rurales, et a salué les initiatives des jeunes dans l'économie circulaire, notamment la transformation des déchets en opportunités économiques.

« Nous allons vous accompagner à structurer vos projets, migrer du secteur informel au formel et devenir de véritables champions de l'assainissement », a-t-il affirmé, annonçant un soutien via le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. Avec cette feuille de route et un engagement politique affirmé, le Congo se positionne pour un avenir plus propre et plus durable, en transformant l'assainissement en un levier de développement économique et social.