Madagascar: Cancers féminins - Engouement pour le dépistage

Grâce aux actions de sensibilisation de la fondation Akbaraly, de plus en plus de femmes participent au dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Sauf changement, le prochain dépistage gratuit est prévu en mars.

La Journée mondiale de lutte contre le cancer, célébrée le 4 février, est une journée internationale consacrée à la prévention, à la détection, à la lutte contre la stigmatisation et au traitement du cancer. Comme chaque année, la fondation Akbaraly a organisé une journée de dépistage gratuite au centre médical Kintana Ambatomena pour Tananarive et au centre REX pour Fianarantsoa. Cet événement a suscité un fort engouement auprès de la gent féminine, selon une source au sein de la fondation Akbaraly.

Autrefois, le cancer du col de l'utérus était perçu comme une « maladie honteuse », mais grâce aux actions de sensibilisation, la perception de cette maladie a évolué, tant chez les patientes que dans leur entourage. Le cancer reste toutefois associé à la peur, à la fatalité et à la mort. Afin de permettre à celles qui ont manqué ce rendez-vous de se faire dépister, la fondation organisera une nouvelle séance gratuite en mars.

Dépistage

Plus un cancer est détecté tôt, meilleures sont les chances de survie. En dehors de cet événement, un dépistage coûte 25 000 ariary au centre Kintana Ambatomena, tandis que dans d'autres établissements de santé, il peut atteindre 180 000 ariary. Cette participation symbolique vise à encourager les femmes à se faire dépister. Il s'agit d'un examen simple et indolore, ne prenant que quelques minutes. Il consiste en un prélèvement délicat de cellules au niveau du col de l'utérus.

Si aucune cellule anormale ou trace de virus n'est détectée, il est recommandé de refaire le test tous les trois ans entre 15 et 35 ans, puis tous les cinq ans entre 36 et 80 ans. Concernant le dépistage du cancer du sein, il repose sur une mammographie (radiographie des seins) associée à un examen clinique (observation et palpation). D'autres examens peuvent éventuellement être nécessaires.