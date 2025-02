Madagascar: Fédération Malgache de Motocyclisme - Modernisation des procédures d'inscription

La Fédération Malgache de Motocyclisme (FMaM) frappe fort pour la saison 2025 avec l'introduction de nouvelles procédures visant à simplifier et moderniser l'inscription des pilotes.

Cette initiative, qui met l'accent sur la digitalisation et l'accessibilité, vise à répondre aux besoins croissants d'un sport en pleine expansion à Madagascar. Dès cette année, la demande de licences se fera exclusivement en ligne. La FMaM a en effet choisi de dématérialiser le processus, permettant ainsi aux pilotes de s'inscrire directement via des plateformes mobiles. Le paiement des licences pourra être effectué par des services de Mobile Money. Cette évolution a pour but de rendre l'inscription plus rapide et accessible, peu importe où se trouvent les pilotes, qu'ils soient en ville ou dans des régions plus les reculées du pays.

Médicale

Les nouvelles procédures incluent également des exigences administratives et médicales rigoureuses. Pour valider leur inscription, les pilotes devront fournir une fiche médicale, signée par un médecin agréé par la Fédération. Cette liste de médecins autorisés est consultable dans le document explicatif fourni par la FMaM. De plus, la fiche médicale devra comporter la signature et le cachet du club affilié, ainsi que celle de son président. Ce contrôle vise à garantir que les pilotes répondent aux critères de santé et de sécurité nécessaires pour participer aux compétitions.

La Fédération a déclaré officiellement ouverte la saison 2025, invitant pilotes et passionnés à se préparer pour une année riche en compétitions. L'instance nationale a également confirmé que le coût des licences pour cette nouvelle saison resterait inchangé par rapport à l'année précédente. Les pilotes pourront désormais effectuer leurs démarches à tout moment et de n'importe où, tout en bénéficiant d'une gestion plus fluide et optimisée des cotisations.