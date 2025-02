Madagascar: PortES - Une plateforme de centralisation des données économiques

Le développement économique nécessite la disponibilité de données socioéconomiques fiables et pertinentes pour la prise de décision éclairée et innovatrice.

C'est dans ce contexte que le ministère de l'Économie et des Finances lance le Portail Économique et Social de Madagascar (PortES).

Riche en informations

Une initiative qui a le mérite de permettre une meilleure gestion des décisions économiques. Le PortES, dont le lancement a eu lieu, hier au Carlton, est, en effet une plateforme numérique interactive qui centralise des données socioéconomiques actualisées, offrant ainsi un outil précieux pour le pilotage des politiques publiques, l'attractivité des investissements privés et la recherche académique. « Ce portail se positionne comme un instrument clé au service des décideurs publics, des investisseurs nationaux et internationaux, du monde académique, ainsi que de la société civile » a-t-on déclaré, hier. Un portail riche en informations avec ses six rubriques de données. En l'occurrence, l'économie nationale, l'économie régionale, les indicateurs de programmes, les aides publiques au développement, les documents cadres, et les études et recherches.

Compétences nationales

Le PortES peut aussi être qualifié de produit des compétences nationales du secteur public. Il développé par les équipes techniques du Ministère de l'Économie et des Finances, notamment la Direction des Etudes et de la Programmation, avec l'appui de partenaires stratégiques tels que Banky Foiben'i Madagasikara et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Portail est le résultat d'une collaboration visant à renforcer l'écosystème économique et social de Madagascar. À travers le lancement de PortES, le ministère de l'Économie et des Finances réaffirme son engagement à promouvoir la bonne gouvernance à travers la transparence, la redevabilité, l'innovation et le développement durable en facilitant l'accès à des informations socioéconomiques de qualité.