Madagascar: Région Atsimo-Andrefana/District de Morombe - Passage du cyclone ElvisPlus de 70 % de la population inondée

Le district de Morombe, dans la région d'Atsimo-Andrefana (Toliara), fait partie des zones les plus touchées par le passage du cyclone Elvis. Le BNGRC (Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes) dénombre plus de 70% de la population inondée par les pluies et la montée des eaux. De nombreux habitants sont sans abri, plusieurs infrastructures et routes sont sous les eaux. Les localités isolées et les plantations dévastées restent encore difficiles à évaluer.

L'approvisionnement en eau par la Jirama ainsi que l'électricité ne fonctionnent pas correctement, le groupe électrogène de la Jirama étant constamment en réparation.

D'autre part, les centres de santé de base sont constamment assiégés par les habitants souffrant de diverses maladies, telles que les maladies de la peau, la gale, ainsi que des maladies diarrhéiques. Les populations les plus vulnérables, comme les personnes âgées, les enfants, les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes en situation de handicap, sont particulièrement touchées par cette situation.

Le BNGRC a récemment fourni un groupe électrogène pour l'évacuation des eaux dans la localité.